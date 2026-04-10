Жена Смолова пережила выкидыш

10 апреля, 00:14
20

Карина Истомина, жена экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, что пара потеряла ребенка.

«Находилась в приятном предвкушении со своим собственным мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым самым близким друзьям – там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет.

Я созвонилась с врачом, и она сказала: «У вас биохимическая беременность». Я, честно, не знала, что это такое. Оказалось, это выкидыш на ранней стадии, примерно на сроке двух недель. Врач сказала: «Ждите кровотечения». Оно началось не сразу, только через неделю.

У меня всe ок, жалеть меня не надо», – поделилась Истомина в телеграм-канале, которая ранее родила Смолову дочь Лору.

  • Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
  • Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
  • В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар». О завершении игровой карьеры Смолов еще не объявлял. Федор сейчас ведет активную медийную жизнь.

bset
1775798557
Зашел на сайт. Боялся, что придется мучиться смотреть результаты вчерашних матчей в ЛЕ. Но, слава богу, есть нормальные новости про Истомину
Ответить
rash1959
1775799941
две недели это не выкидыш, просто высер. Ну зачем об этом сообщать всему миру?
Ответить
FFR
1775801551
Это же личное дело, зачем опубликовать здесь???
Ответить
vvv123
1775801831
Про которую жену речь?
Ответить
FFR
1775801894
Вчера были матчи 1/4 финала ЛЕ и ЛК. Бомбардир об этом не слова, но копаться в личной жизни людей, пожалуйста, тут как тут. Мостовой прав, футбольными делами должны заниматься футбольные люди или же хотя бы те, которые любят футбол.
Ответить
может
1775804149
Бомбардир- вы очень похожи на мудаков.
Ответить
kvm
1775805463
выкидыш мозга у Смоловой...
Ответить
Foxitkuban
1775805697
Сколько же моральных уродов в комментариях.
Ответить
Иван Петров 1986
1775806651
Понятно. Муженька то чуть не посадили.
Ответить
k611
1775810578
Зачем бомбардир даёт эту информацию. Это глубоко личное. Это семейная трагедия. Нельзя так...
Ответить
