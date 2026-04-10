Жена Смолова пережила выкидыш

Карина Истомина, жена экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, что пара потеряла ребенка.

«Находилась в приятном предвкушении со своим собственным мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым самым близким друзьям – там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет.

Я созвонилась с врачом, и она сказала: «У вас биохимическая беременность». Я, честно, не знала, что это такое. Оказалось, это выкидыш на ранней стадии, примерно на сроке двух недель. Врач сказала: «Ждите кровотечения». Оно началось не сразу, только через неделю.

У меня всe ок, жалеть меня не надо», – поделилась Истомина в телеграм-канале, которая ранее родила Смолову дочь Лору.