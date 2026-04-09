Благородный поступок «Локомотива» перед матчем с «Динамо Мх»

«Локомотив» пожертвует деньги пострадавшим от наводнения в Дагестане.
«В Республике Дагестан катастрофа: сильные ливневые дожди привели к разрушительным последствиям в регионе. И мы не можем остаться в стороне.
В день матча с махачкалинским «Динамо» – выручка от продажи любых товаров в клубном магазине на «РЖД Арене» пойдeт на помощь пострадавшим в результате наводнения.
Также перед началом игры футболисты обеих команд выйдут в специальных футболках в поддержку Дагестана.
Заранее благодарим всех, кто откликнется. С бедой мы можем справиться только все вместе.
Дагестан, мы с тобой!» – написали москвичи.
- «Локомотив» примет «Динамо Мх» 12 апреля.
- Москвичи занимают третье место в РПЛ.
- «Динамо Мх» идет 12-м.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»