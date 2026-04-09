  • Благородный поступок «Локомотива» перед матчем с «Динамо Мх»

Благородный поступок «Локомотива» перед матчем с «Динамо Мх»

9 апреля, 22:19
6

«Локомотив» пожертвует деньги пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«В Республике Дагестан катастрофа: сильные ливневые дожди привели к разрушительным последствиям в регионе. И мы не можем остаться в стороне.

В день матча с махачкалинским «Динамо» – выручка от продажи любых товаров в клубном магазине на «РЖД Арене» пойдeт на помощь пострадавшим в результате наводнения.

Также перед началом игры футболисты обеих команд выйдут в специальных футболках в поддержку Дагестана.

Заранее благодарим всех, кто откликнется. С бедой мы можем справиться только все вместе.

Дагестан, мы с тобой!» – написали москвичи.

Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив
Комментарии (6)
Красногорск_Фан
1775762769
Лайк. Масштабная катастрофа, любой вклад важен
Император 1
1775763311
С одной стороны, хорошее доброе бескорыстное дело. С другой эти Чечня, Дагестан и так зажрались и получают куда больше русских регионов.
Mirak92
1775787147
Благородный поступок для неблагородных
rash1959
1775800837
Все бабки на инфраструктыру попи....ли, а ливнёвки пробить забыли. А в лохомотском магазине бывает выручка?
vvv123
1775801987
А не завуалированный подкуп ли? Всн рав но все чиновники растащат!
