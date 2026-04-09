Благородный поступок «Локомотива» перед матчем с «Динамо Мх»

«Локомотив» пожертвует деньги пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«В Республике Дагестан катастрофа: сильные ливневые дожди привели к разрушительным последствиям в регионе. И мы не можем остаться в стороне.

В день матча с махачкалинским «Динамо» – выручка от продажи любых товаров в клубном магазине на «РЖД Арене» пойдeт на помощь пострадавшим в результате наводнения.

Также перед началом игры футболисты обеих команд выйдут в специальных футболках в поддержку Дагестана.

Заранее благодарим всех, кто откликнется. С бедой мы можем справиться только все вместе.

Дагестан, мы с тобой!» – написали москвичи.