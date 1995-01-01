Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Овоно Хесус
|Алавес
|Вра
|22
|4
|0
|0
|0
|0
|13
|Сапунга Мануэль
|Нет клуба
|Вра
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|Акапо Карлос
|Кадис
|Защ
|29
|5
|0
|0
|1
|0
|11
|Ндонг Базилио
|Вестерло
|Защ
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|21
|Ороско Эстебан
|Нет клуба
|Защ
|24
|5
|1
|0
|0
|0
|16
|Коко Сауль
|Лас-Пальмас
|Защ
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|22
|Ганет Пабло
|Сан-Себастьян де лос Рейес
|Пол
|28
|5
|1
|1
|1
|0
|Мачин Хосе
|Монца
|Пол
|26
|5
|0
|0
|2
|0
|14
|Буйла Янник
|Химнастик
|Пол
|24
|5
|1
|0
|0
|0
|4
|Бикоро Федерико
|Эркулес
|Пол
|26
|3
|0
|0
|2
|0
|24
|Бальбоа Алекс
|Алавес
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|Сальвадор Иван
|Валенсия
|Нап
|27
|5
|0
|1
|1
|0
|10
|Нсуе Эмилио
|Аполлон
|Нап
|33
|4
|0
|0
|0
|0
|Миранда Хосете
|Хетафе
|Нап
|24
|4
|0
|1
|2
|0
|18
|Ханца Дориан
|Нет клуба
|Нап
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|19
|Нлаво Луиш
|Брага
|Нап
|21
|2
|0
|0
|1
|0
|9
|Сиафа Оскар
|Олимпиакос
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|27
|Асу Педро Оба
|Нет клуба
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 5, нападающих: 7