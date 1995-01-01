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    Состав сборной Экваториальной Гвинее по футболу

    Сайт www.feguifut.org/
    Тренер Хуан Миша
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    Овоно Хесус Алавес Алавес Экваториальная Гвинея Вра 22 4 0 0 0 0
    13 Сапунга Мануэль Нет клуба Экваториальная Гвинея Вра 31 1 0 0 0 0
    Акапо Карлос Кадис Кадис Экваториальная Гвинея Защ 29 5 0 0 1 0
    11 Ндонг Базилио Вестерло Вестерло Экваториальная Гвинея Защ 24 5 0 0 0 0
    21 Ороско Эстебан Нет клуба Экваториальная Гвинея Защ 24 5 1 0 0 0
    16 Коко Сауль Лас-Пальмас Лас-Пальмас Экваториальная Гвинея Защ 24 5 0 0 0 0
    22 Ганет Пабло Сан-Себастьян де лос Рейес Сан-Себастьян де лос Рейес Экваториальная Гвинея Пол 28 5 1 1 1 0
    Мачин Хосе Монца Монца Экваториальная Гвинея Пол 26 5 0 0 2 0
    14 Буйла Янник Химнастик Химнастик Экваториальная Гвинея Пол 24 5 1 0 0 0
    4 Бикоро Федерико Эркулес Эркулес Экваториальная Гвинея Пол 26 3 0 0 2 0
    24 Бальбоа Алекс Алавес Алавес Экваториальная Гвинея Пол 21 1 0 0 0 0
    6 Сальвадор Иван Валенсия Валенсия Экваториальная Гвинея Нап 27 5 0 1 1 0
    10 Нсуе Эмилио Аполлон Аполлон Экваториальная Гвинея Испания Нап 33 4 0 0 0 0
    Миранда Хосете Хетафе Хетафе Экваториальная Гвинея Нап 24 4 0 1 2 0
    18 Ханца Дориан Нет клуба Экваториальная Гвинея Нап 21 4 0 0 0 0
    19 Нлаво Луиш Брага Брага Экваториальная Гвинея Нап 21 2 0 0 1 0
    9 Сиафа Оскар Олимпиакос Олимпиакос Экваториальная Гвинея Нап 25 1 0 0 0 0
    27 Асу Педро Оба Нет клуба Экваториальная Гвинея Нап 26 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 5, нападающих: 7
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