  • Главная
  • Новости
  • «Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:38
Гоу Эхед Иглс
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 0
Перерыв
Брага
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гоу Эхед Иглс
22
Jari De Busser
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
5
Дин Джеймс
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
4
Йорис Крамер
(К) ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
17
Mathis Suray
ЦП
7
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
8
Evert Linthorst
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Родриго Салазар
АП
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
39
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Гоу Эхед Иглс
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
33
Nando Verdoni
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
42
Dani Tijman
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Antonio Gil
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
4-1-1-2-2
22
5
Джеймс
25
ван Звам
4
Крамер
29
Адельгор
21
Меленстен
17
7
Бреум
11
Сивертсен
16
Эдвардсен
8
4-3-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
5
Лелу
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
10
Салазар
21
Орта
39
Наварро
Гоу Эхед Иглс
Точно не сыграют
Thibo Baeten
ЦФ
Геррит Наубер
ЦЗ
Pim Saathof
ЦП
Jaden Slory
ЦП
Серен Тенгстедт
ЦФ
Robbin Weijenberg
ЦП
Брага
Точно не сыграют
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Габри Мартинес
ЛВ
Samy Jr Merheg
ЦП
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Брага
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
0
Нарушения
2
3
Офсайды
1
0
Количество передач
267
289
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Гоу Эхед Иглс» против «Браги», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гоу Эхед Иглс»«Брага»

«Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Гоу Эхед Иглс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
