Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
4-1-1-2-2
22
5
Джеймс
25
ван Звам
4
Крамер
29
Адельгор
21
Меленстен
17
7
Бреум
11
Сивертсен
16
Эдвардсен
8
4-3-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
5
Лелу
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
10
Салазар
21
Орта
39
Наварро
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Брага
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
33
Nando Verdoni
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
42
Dani Tijman
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Antonio Gil
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
33
Nando Verdoni
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
32
Ofosu Boakye
ЦФ
42
Dani Tijman
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Antonio Gil
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Гоу Эхед Иглс
Точно не сыграют
Брага
Точно не сыграют
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Брага
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
0
Нарушения
2
3
Офсайды
1
0
Количество передач
267
289
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Гоу Эхед Иглс» против «Браги», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гоу Эхед Иглс» – «Брага»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»