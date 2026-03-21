Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45

21 марта 2026 10:56
Утрехт - Гоу Эхед Иглс
22 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
«Гоу Эхед Иглс» забьет
Сделать ставку

22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Утрехт» примет «Гоу Эхед Иглс». Хозяева набрали отличную форму, не проигрывают в 6 матчах и не пропускают в 3 последних играх. Гости также в порядке, но отличаются высокой результативностью.

«Утрехт»

Утрехтцы проводят уверенный отрезок сезона. После 27 туров команда набрала 38 очков и занимает 8-е место, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков. «Утрехт» не проигрывает в 6 последних матчах Эредивизи и не пропускает в 3 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 2 (в среднем 0.40). Лучший бомбардир – Виктор Йенсен, на счету которого 11 голов всего в 16 матчах (фантастическая результативность).

«Гоу Эхед Иглс»

Гости также находятся в неплохой форме, но демонстрируют совершенно другой стиль. После 27 туров команда набрала 32 очка и занимает 12-е место. «Гоу Эхед Иглс» забивает в 4 последних матчах Эредивизи. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Матис Суре, забивший 13 голов в 37 матчах.

Факты о командах:

«Утрехт»

  • 8-е место в Эредивизи, 38 очков
  • Не проигрывает в 6 последних матчах Эредивизи
  • Не пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Виктор Йенсен (11 голов в 16 матчах)

«Гоу Эхед Иглс»

  • 12-е место в Эредивизи, 32 очка
  • Забивает в 4 последних матчах Эредивизи
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Матис Суре (13 голов)

История личных встреч

В личных встречах команды демонстрируют тенденцию к результативным ничьим. В 3 последних очных матчах зафиксированы ничьи, причем дважды со счетом 2:2 и один раз 3:3. «Утрехт» забивает в 9 последних матчах против этого соперника, а «Гоу Эхед Иглс» забивает в 5 последних встречах.

Прогноз на матч «Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс»

«Утрехт» делает ставку на надежную оборону (0.40 пропущенных за 5 матчей) и стабильную результативность. Хозяева не проигрывают 6 матчей подряд и будут стремиться продолжить серию.

«Гоу Эхед Иглс» – полная противоположность: команда много забивает (2.40 гола за матч), но и пропускает регулярно. Гости умеют забивать даже сильным соперникам и имеют отличную статистику в очных встречах (3 ничьи подряд).

Учитывая, что «Гоу Эхед Иглс» стабильно забивает в 4 последних матчах и в 5 последних встречах с «Утрехтом», а хозяева не пропускают в 3 матчах подряд, здесь столкнутся две сильные тенденции. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости сумеют прервать сухую серию «Утрехта».

Рекомендованные ставки:

  • «Гоу Эхед Иглс» забьет – коэффициент 1.45
  • Ничья

Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Утрехт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 