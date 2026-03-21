22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Утрехт» примет «Гоу Эхед Иглс». Хозяева набрали отличную форму, не проигрывают в 6 матчах и не пропускают в 3 последних играх. Гости также в порядке, но отличаются высокой результативностью.

«Утрехт»

Утрехтцы проводят уверенный отрезок сезона. После 27 туров команда набрала 38 очков и занимает 8-е место, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков. «Утрехт» не проигрывает в 6 последних матчах Эредивизи и не пропускает в 3 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 2 (в среднем 0.40). Лучший бомбардир – Виктор Йенсен, на счету которого 11 голов всего в 16 матчах (фантастическая результативность).

«Гоу Эхед Иглс»

Гости также находятся в неплохой форме, но демонстрируют совершенно другой стиль. После 27 туров команда набрала 32 очка и занимает 12-е место. «Гоу Эхед Иглс» забивает в 4 последних матчах Эредивизи. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Матис Суре, забивший 13 голов в 37 матчах.

«Утрехт»

8-е место в Эредивизи, 38 очков

Не проигрывает в 6 последних матчах Эредивизи

Не пропускает в 3 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Лучший бомбардир – Виктор Йенсен (11 голов в 16 матчах)

«Гоу Эхед Иглс»

12-е место в Эредивизи, 32 очка

Забивает в 4 последних матчах Эредивизи

В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.00 пропущено

Лучший бомбардир – Матис Суре (13 голов)

История личных встреч

В личных встречах команды демонстрируют тенденцию к результативным ничьим. В 3 последних очных матчах зафиксированы ничьи, причем дважды со счетом 2:2 и один раз 3:3. «Утрехт» забивает в 9 последних матчах против этого соперника, а «Гоу Эхед Иглс» забивает в 5 последних встречах.

Прогноз на матч «Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс»

«Утрехт» делает ставку на надежную оборону (0.40 пропущенных за 5 матчей) и стабильную результативность. Хозяева не проигрывают 6 матчей подряд и будут стремиться продолжить серию.

«Гоу Эхед Иглс» – полная противоположность: команда много забивает (2.40 гола за матч), но и пропускает регулярно. Гости умеют забивать даже сильным соперникам и имеют отличную статистику в очных встречах (3 ничьи подряд).

Учитывая, что «Гоу Эхед Иглс» стабильно забивает в 4 последних матчах и в 5 последних встречах с «Утрехтом», а хозяева не пропускают в 3 матчах подряд, здесь столкнутся две сильные тенденции. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости сумеют прервать сухую серию «Утрехта».

