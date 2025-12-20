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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Гоу Эхед Иглс
Новости
€ 13 млн
Гоу Эхед Иглс - новости команды
Девентер
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Аделааршорст
Сайт:
http://www.ga-eagles.nl/splash/
Тренер:
Рене Хак
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
«Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45
21 марта
«Гоу Эхед Иглс» – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.75
7 марта
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
14 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.52
10 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
Трансляция
«Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.75
28 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.20 09:56
Трансляция
«Лион» – «Гоу Эхед Иглс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
«Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.11.08 12:56
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
«Зальцбург» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 3.20
2025.11.05 10:22
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.75
2025.10.17 14:46
«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.01 09:44
«Телстар» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 9.50
2025.09.28 09:03
«Гоу Эхед Иглс» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.24 08:47
«Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.20 11:01
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
2025.06.04 11:02
Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26
2025.05.30 09:57
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
2025.05.20 10:30
Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: Эредивизи,14 мая 2025
2025.05.13 11:43
Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025
2025.05.10 16:16
Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «АЗ Алкмар»: Эредивизи, 4 мая 2025
2025.05.03 12:19
Определился 1-й участник общего этапа Лиги Европы-2025/26
2025.04.27 14:18
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