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Определился 1-й участник общего этапа Лиги Европы-2025/26

Сегодня, 14:18

«Гоу Эхед Иглс» стал первым клубом, которые гарантированно выступит на общем этапе Лиги Европы-2025/26.

Команда из Девентера обеспечила себе участие в втором по значимости еврокубке после завоевания Кубка Нидерландов в понедельник, однако в тот момент еще сохраняла шансы занять третье место в чемпионате и попасть не в ЛЕ, а в Лигу чемпионов.

После того, как «Фейеноорд» и «Утрехт» одержали победы в матчах 30-го тура, «Гоу Эхед Иглс» лишился шансов попасть в ЛЧ. Команда из Девентера имеет на своем счету 46 очков и ей предстоит сыграть еще 5 матчей Эредивизие в этом сезоне. Для нее стали недосягаемы «Фейеноорд» и «Утрехт», занимающие 3-ю и 4-ю позиции в чемпионате с 62 очками.

  • «Гоу Эхед Иглс» сыграет в еврокубках в 4-й раз в своей истории.
  • Кубок Нидерландов стал первым трофеем клуба за 92 года.
  • Напрямую в общий этап Лиги Европы выйдут 13 команд, еще 12 определятся по итогам отбора, а 11 – попадут в турнир после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс
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