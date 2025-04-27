Определился 1-й участник общего этапа Лиги Европы-2025/26

«Гоу Эхед Иглс» стал первым клубом, которые гарантированно выступит на общем этапе Лиги Европы-2025/26.

Команда из Девентера обеспечила себе участие в втором по значимости еврокубке после завоевания Кубка Нидерландов в понедельник, однако в тот момент еще сохраняла шансы занять третье место в чемпионате и попасть не в ЛЕ, а в Лигу чемпионов.

После того, как «Фейеноорд» и «Утрехт» одержали победы в матчах 30-го тура, «Гоу Эхед Иглс» лишился шансов попасть в ЛЧ. Команда из Девентера имеет на своем счету 46 очков и ей предстоит сыграть еще 5 матчей Эредивизие в этом сезоне. Для нее стали недосягаемы «Фейеноорд» и «Утрехт», занимающие 3-ю и 4-ю позиции в чемпионате с 62 очками.