9 ноября на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере состоится матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «Гоу Эхед Иглс» примет лидера таблицы – «Фейеноорд». Команды подходят к встрече с разной формой, и именно это может сыграть решающую роль в исходе встречи.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда занимает 11-е место с 13 очками и испытывает трудности с реализацией моментов. В последнем туре «Гоу Эхед Иглс» уступили «НАКу» (0:1), но в целом действуют достойно против более сильных соперников. Лучший бомбардир Милан Смит забил 6 мячей в 16 играх и остаeтся ключевой фигурой атаки. За последние пять встреч клуб забил 5 голов и пропустил 6, демонстрируя среднюю результативность. Дома команда играет смелее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей, но в обороне остаются ошибки – пропуски случаются почти в каждом матче.

«Фейеноорд»

Лидер Эредивизи идeт первым с 28 очками после 11 туров и показывает самый сбалансированный футбол в лиге. Победа над «Волендамом» (3:1) вновь подтвердила атакующую мощь команды, которая забивает в каждом туре с начала сезона. На счету «Фейеноорда» уже 35 голов – лучший показатель в чемпионате. Аясе Уэда в потрясающей форме: 13 мячей в 14 встречах. Впрочем, защита не идеальна – 7 пропущенных за последние 5 игр, включая поражение от ПСВ (2:3). Команда действует уверенно даже в гостях, где сохраняет высокий темп и качество позиционных атак.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Средние показатели: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах против «Фейеноорда»

Милан Смит – 6 голов в сезоне

«Фейеноорд»

Победы в 9 из 11 туров

Средние показатели: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 матчах подряд в чемпионате

Аясе Уэда – 13 голов в 14 матчах

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд»

«Фейеноорд» стабильно побеждает и забивает больше всех в лиге, но в обороне оставляет пространство, которым могут воспользоваться хозяева. «Гоу Эхед Иглс» дома играет с самоотдачей и способен навязать борьбу, особенно в начале матча. Тем не менее класс и глубина состава гостей очевидны – «Фейеноорд» должен взять три очка, при этом игра обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки