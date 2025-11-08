Введите ваш ник на сайте
«Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

08 ноября 2025 12:56
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
09 нояб. 2025, воскресенье 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Фейеноорда»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере состоится матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «Гоу Эхед Иглс» примет лидера таблицы – «Фейеноорд». Команды подходят к встрече с разной формой, и именно это может сыграть решающую роль в исходе встречи.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда занимает 11-е место с 13 очками и испытывает трудности с реализацией моментов. В последнем туре «Гоу Эхед Иглс» уступили «НАКу» (0:1), но в целом действуют достойно против более сильных соперников. Лучший бомбардир Милан Смит забил 6 мячей в 16 играх и остаeтся ключевой фигурой атаки. За последние пять встреч клуб забил 5 голов и пропустил 6, демонстрируя среднюю результативность. Дома команда играет смелее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей, но в обороне остаются ошибки – пропуски случаются почти в каждом матче.

«Фейеноорд»

Лидер Эредивизи идeт первым с 28 очками после 11 туров и показывает самый сбалансированный футбол в лиге. Победа над «Волендамом» (3:1) вновь подтвердила атакующую мощь команды, которая забивает в каждом туре с начала сезона. На счету «Фейеноорда» уже 35 голов – лучший показатель в чемпионате. Аясе Уэда в потрясающей форме: 13 мячей в 14 встречах. Впрочем, защита не идеальна – 7 пропущенных за последние 5 игр, включая поражение от ПСВ (2:3). Команда действует уверенно даже в гостях, где сохраняет высокий темп и качество позиционных атак.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Средние показатели: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Фейеноорда»
  • Милан Смит – 6 голов в сезоне

«Фейеноорд»

  • Победы в 9 из 11 туров
  • Средние показатели: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 матчах подряд в чемпионате
  • Аясе Уэда – 13 голов в 14 матчах

Личные встречи
20% (3)
7% (1)
73% (11)
14
Забитых мячей
44
0.93
В среднем за матч
2.93
2:1
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч:  8:0
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
09.11.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
3 : 2
30.03.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 5
19.10.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
25.04.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
3 : 1
30.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
3 : 0
14.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 4
03.09.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
11.05.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
2 : 0
22.08.2021
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Фейеноорд
8 : 0
05.04.2017
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
06.11.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
0 : 1
19.04.2015
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 4
27.09.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
5 : 0
30.03.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
19.10.2013
Фейеноорд
Показать все

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд»

«Фейеноорд» стабильно побеждает и забивает больше всех в лиге, но в обороне оставляет пространство, которым могут воспользоваться хозяева. «Гоу Эхед Иглс» дома играет с самоотдачей и способен навязать борьбу, особенно в начале матча. Тем не менее класс и глубина состава гостей очевидны – «Фейеноорд» должен взять три очка, при этом игра обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.72

1.83
Победа «Фейеноорда»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Гоу Эхед Иглс
