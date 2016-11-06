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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд: обзор матча 06 ноября 2016
Гоу Эхед Иглс
06.11.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Я. Антониа
85'
79'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
74'
Замена
М. Крамер
️️️️
Д. Кейт
60'
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Бергейс
45'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Р. Тапиа
18'
Желтая карточка
С. Бергейс
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
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Гоу Эхед Иглс
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