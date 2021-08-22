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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 22 августа 2021
Фейеноорд
22.08.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
59'
Б. Линссен
87'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Й. Торнстра
87'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
В. Бюргер
85'
Желтая карточка
В. Бюргер
84'
81'
Замена
Я. Бурхан
️️️️
Л. Броуверс
78'
Желтая карточка
Б. Куйперс
71'
Замена
О. Хайль
️️️️
M. Berden
71'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
70'
Замена
М. Кардона
️️️️
М. Дейл
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
А. Джаханбакш
67'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
59'
57'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Р. Оратмангоен
Замена
В. Бюргер
️️️️
М. Сенеси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Тейн Трост
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
11
Джаханбакш
17
Синистерра
30
Линссен
3-5-2
1
Хан
26
5
Куйперс
20
Дейл
2
Лукассен
7
88
Ромменс
11
Оратмангоен
20
Броуверс
3
Лидберг
3
Наубер
11
Джаханбакш
14
Эушнес
14
Эушнес
11
Джаханбакш
5
Сенеси
18
Бюргер
18
Бюргер
5
Сенеси
Бюргер
3
Хендрикс
3
Хендрикс
Бюргер
11
Оратмангоен
90
Ботос
90
Ботос
11
Оратмангоен
20
Броуверс
27
Бурхан
27
Бурхан
20
Броуверс
7
19
Хайль
19
Хайль
7
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
20
Дейл
22
Кардона
22
Кардона
20
Дейл
Остались в запасе
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
1
Тейн Трост
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
1
Тейн Трост
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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