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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 30 сентября 2023
Фейеноорд
30.09.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
3 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
45+1'
Я. Минте
56'
К. Стенгс
76'
С. Хименес
85'
С. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
85'
ГОЛ! 3:1!
С. Соу
Пас отдал
М. Дейл
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
К. Тимбер
84'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
84'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Я. Минте
83'
81'
Замена
P. Saathof
️️️️
Д. Амофа
80'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
80'
Замена
С. Соу
️️️️
В. Эдвардсен
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
78'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Стенгс
78'
ГОЛ! 3:0!
С. Хименес
Пас отдал
К. Стенгс
76'
75'
Желтая карточка
Д. Амофа
Желтая карточка
И. Пайшао
67'
61'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
ГОЛ! 2:0!
К. Стенгс
Пас отдал
К. Хартман
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Минте
Пас отдал
Л. Гертрейда
45'
+1
33'
Желтая карточка
Г. Наубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
11
Минте
14
Стенгс
29
Хименес
3-1-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
88
Ромменс
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
11
Адеканье
8
Линтхорст
3
Наубер
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
23
Тимбер
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
23
Тимбер
14
Стенгс
32
Лингр
32
Лингр
14
Стенгс
11
Минте
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Минте
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
6
Амофа
28
28
6
Амофа
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
10
Якоб Бреум
ЛВ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
10
Якоб Бреум
ЛВ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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