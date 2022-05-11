Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд: обзор матча 11 мая 2022
Гоу Эхед Иглс
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
71'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Замена
J. Mulenga
️️️️
Ф. Ромменс
88'
Замена
A. Aventisian
️️️️
Б. Куйперс
88'
84'
Замена
М. Сенеси
️️️️
Й. Торнстра
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
78'
Замена
О. Хайль
️️️️
М. Дейл
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
Б. Линссен
Пас отдал
А. Джаханбакш
Замена
J. Bakker
️️️️
Г. Наубер
59'
46'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Ф. Эушнес
46'
Замена
Д. Халл
️️️️
Л. Гертрейда
46'
Замена
Ф. Сандлер
️️️️
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
2
Бойд Лукассен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
2-1-2-3-2
44
Нопперт
5
Куйперс
20
Дейл
20
Броуверс
2
Лукассен
21
Идзес
14
Кордоба
88
Ромменс
11
Оратмангоен
3
Наубер
3
Лидберг
4-3-2-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
3
Хендрикс
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
20
Хендрикс
21
Торнстра
10
Валемарк
11
Джаханбакш
30
Линссен
5
Куйперс
14
14
5
Куйперс
3
Наубер
26
26
3
Наубер
20
Дейл
19
Хайль
19
Хайль
20
Дейл
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
88
Ромменс
27
27
88
Ромменс
2
Гертрейда
12
Халл
12
Халл
2
Гертрейда
21
Торнстра
5
Сенеси
5
Сенеси
21
Торнстра
18
Траунер
3
Сандлер
3
Сандлер
18
Траунер
14
Эушнес
17
Бассетт
17
Бассетт
14
Эушнес
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Turan Tuzlacik
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
20
Леннард Хартджес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Turan Tuzlacik
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
20
Леннард Хартджес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
Все
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+