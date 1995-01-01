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    Гоу Эхед Иглс - расписание

    Город Девентер
    Дивизион Нидерланды-Eerste Divisie
    Сайт http://www.ga-eagles.nl/splash/
    Стадион Аделааршорст
    Тренер Деннис Деммерс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    24 тур
    		5 марта, воскресенье 22:00 Камбур Гоу Эхед Иглс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    25 тур
    		10 марта, пятница 22:00 Гоу Эхед Иглс РКС Ваалвейк
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    26 тур
    		18 марта, суббота 18:30 Утрехт Гоу Эхед Иглс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    27 тур
    		2 апреля, воскресенье 13:15 Гоу Эхед Иглс Аякс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    28 тур
    		8 апреля, суббота 19:45 Витесс Гоу Эхед Иглс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    29 тур
    		14 апреля, пятница 21:00 Экселсиор Гоу Эхед Иглс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    30 тур
    		23 апреля, воскресенье 15:30 Гоу Эхед Иглс Фортуна
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    31 тур
    		7 мая, воскресенье 15:30 Гоу Эхед Иглс Гронинген
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    32 тур
    		14 мая, воскресенье 17:45 Фейеноорд Гоу Эхед Иглс
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    33 тур
    		21 мая, воскресенье 15:30 Гоу Эхед Иглс Волендам
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    34 тур
    		28 мая, воскресенье 15:30 Херенвен Гоу Эхед Иглс
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