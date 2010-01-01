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    Гоу Эхед Иглс - результаты

    Город Девентер
    Дивизион Нидерланды-Eerste Divisie
    Сайт http://www.ga-eagles.nl/splash/
    Стадион Аделааршорст
    Тренер Деннис Деммерс
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:30 Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 14:15 Спарта 2:1 Гоу Эхед Иглс
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:30 Гоу Эхед Иглс 1:0 НЕК
    17 тур
    		1 февраля, среда 22:00 РКС Ваалвейк 3:1 Гоу Эхед Иглс
    19 тур
    		28 января, суббота 18:30 ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс
    18 тур
    		25 января, среда 20:45 Гоу Эхед Иглс 1:4 АЗ Алкмаар
    16 тур
    		15 января, воскресенье 16:30 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт
    15 тур
    		7 января, суббота 22:00 Фортуна 0:2 Гоу Эхед Иглс
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Гоу Эхед Иглс 2:2 Витесс
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:1 Гоу Эхед Иглс
    12 тур
    		29 октября, суббота 22:00 Гоу Эхед Иглс 3:1 Экселсиор
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 НЕК 3:3 Гоу Эхед Иглс
    10 тур
    		15 октября, суббота 21:00 Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 13:15 Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбур
    8 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Аякс 1:1 Гоу Эхед Иглс
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 13:15 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен
    6 тур
    		9 сентября, пятница 21:00 Волендам 2:3 Гоу Эхед Иглс
    5 тур
    		3 сентября, суббота 22:00 Гоу Эхед Иглс 3:4 Фейеноорд
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Гоу Эхед Иглс 0:1 Спарта
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 13:15 Гронинген 1:0 Гоу Эхед Иглс
    2 тур
    		13 августа, суббота 19:45 Гоу Эхед Иглс 2:5 ПСВ
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 17:45 АЗ Алкмаар 2:0 Гоу Эхед Иглс
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