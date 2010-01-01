Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|14:15
|Спарта
|2:1
|Гоу Эхед Иглс
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:30
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|17 тур
|1 февраля, среда
|22:00
|РКС Ваалвейк
|3:1
|Гоу Эхед Иглс
|19 тур
|28 января, суббота
|18:30
|ПСВ
|2:0
|Гоу Эхед Иглс
|18 тур
|25 января, среда
|20:45
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|АЗ Алкмаар
|16 тур
|15 января, воскресенье
|16:30
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|Утрехт
|15 тур
|7 января, суббота
|22:00
|Фортуна
|0:2
|Гоу Эхед Иглс
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|Витесс
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:30
|Твенте
|1:1
|Гоу Эхед Иглс
|12 тур
|29 октября, суббота
|22:00
|Гоу Эхед Иглс
|3:1
|Экселсиор
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|НЕК
|3:3
|Гоу Эхед Иглс
|10 тур
|15 октября, суббота
|21:00
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|Херенвен
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|13:15
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|Камбур
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Аякс
|1:1
|Гоу Эхед Иглс
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|13:15
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Эммен
|6 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Волендам
|2:3
|Гоу Эхед Иглс
|5 тур
|3 сентября, суббота
|22:00
|Гоу Эхед Иглс
|3:4
|Фейеноорд
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|Спарта
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|13:15
|Гронинген
|1:0
|Гоу Эхед Иглс
|2 тур
|13 августа, суббота
|19:45
|Гоу Эхед Иглс
|2:5
|ПСВ
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|17:45
|АЗ Алкмаар
|2:0
|Гоу Эхед Иглс