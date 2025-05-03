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Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «АЗ Алкмар»: Эредивизи, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:31
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
04 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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6.5
Точный счёт 1:1
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4 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере пройдeт матч 31-го тура Эредивизи между «Гоу Эхед Иглс» и «АЗ Алкмар». Оба клуба ведут борьбу за место в верхней половине таблицы и рассчитывают прервать свои безвыигрышные серии. Матч обещает упорную борьбу с шансами для обеих команд.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» занимает 7-е место с 47 очками. Команда играет вничью три матча подряд, последняя встреча завершилась 0:0 с «Алмере». За последние 5 игр команда забила 6 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 1.20 гола за игру, в обороне – 1.40. Лидером атаки является Якоб Бреум, оформивший 10 голов в 28 матчах. «Гоу Эхед Иглс» стабильно создаeт моменты, но часто теряет концентрацию в защите, особенно при стандартах.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» находится на 6-м месте, также с 47 очками. Команда не выигрывает уже 8 матчей подряд, в последней игре сыграли 1:1 с «НАК». За последние 5 матчей «АЗ Алкмар» забил 4 гола и пропустил 6. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.20. Лидером атак остаeтся Трой Пэрротт, забивший 20 голов в 45 матчах. «АЗ Алкмар» демонстрирует спад, испытывая сложности с реализацией и потерей концентрации в защите, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

«АЗ Алкмар»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
7% (1)
20% (3)
73% (11)
11
Забитых мячей
42
0.73
В среднем за матч
2.8
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
04.05.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Кубок, Финал
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
27.10.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
12.05.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
13.08.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
25.01.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
07.08.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
13.02.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
26.09.2021
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
13.01.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
24.09.2016
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
21.02.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
06.12.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
08.02.2014
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
15.09.2013
Гоу Эхед Иглс
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Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «АЗ Алкмар»

Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Гоу Эхед Иглс» стабильно забивает, но пропускает в большинстве матчей, «АЗ Алкмар» демонстрирует слабую реализацию и неустойчивую оборону. Игра будет упорной, с шансами для обеих сторон, ведь обе команды стремятся прервать безвыигрышные серии и закрепиться в зоне еврокубков.

Ожидается равная борьба с небольшим количеством голов. «Гоу Эхед Иглс» будет использовать стандартные положения и давление на домашнем стадионе, а «АЗ Алкмар» попытается использовать индивидуальное мастерство своих лидеров. Вероятен ничейный результат при обмене голами.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.65

6.5
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Гоу Эхед Иглс
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