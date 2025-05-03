4 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере пройдeт матч 31-го тура Эредивизи между «Гоу Эхед Иглс» и «АЗ Алкмар». Оба клуба ведут борьбу за место в верхней половине таблицы и рассчитывают прервать свои безвыигрышные серии. Матч обещает упорную борьбу с шансами для обеих команд.
«Гоу Эхед Иглс»
«Гоу Эхед Иглс» занимает 7-е место с 47 очками. Команда играет вничью три матча подряд, последняя встреча завершилась 0:0 с «Алмере». За последние 5 игр команда забила 6 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 1.20 гола за игру, в обороне – 1.40. Лидером атаки является Якоб Бреум, оформивший 10 голов в 28 матчах. «Гоу Эхед Иглс» стабильно создаeт моменты, но часто теряет концентрацию в защите, особенно при стандартах.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» находится на 6-м месте, также с 47 очками. Команда не выигрывает уже 8 матчей подряд, в последней игре сыграли 1:1 с «НАК». За последние 5 матчей «АЗ Алкмар» забил 4 гола и пропустил 6. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.20. Лидером атак остаeтся Трой Пэрротт, забивший 20 голов в 45 матчах. «АЗ Алкмар» демонстрирует спад, испытывая сложности с реализацией и потерей концентрации в защите, особенно на выезде.
Факты о командах:
«Гоу Эхед Иглс»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Играет вничью в 3 последних матчах
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
«АЗ Алкмар»
- Не выигрывает в 8 последних матчах
- Пропускает в 8 последних матчах
- В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «АЗ Алкмар»
Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Гоу Эхед Иглс» стабильно забивает, но пропускает в большинстве матчей, «АЗ Алкмар» демонстрирует слабую реализацию и неустойчивую оборону. Игра будет упорной, с шансами для обеих сторон, ведь обе команды стремятся прервать безвыигрышные серии и закрепиться в зоне еврокубков.
Ожидается равная борьба с небольшим количеством голов. «Гоу Эхед Иглс» будет использовать стандартные положения и давление на домашнем стадионе, а «АЗ Алкмар» попытается использовать индивидуальное мастерство своих лидеров. Вероятен ничейный результат при обмене голами.
Рекомендация:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.65