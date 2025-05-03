4 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в Девентере пройдeт матч 31-го тура Эредивизи между «Гоу Эхед Иглс» и «АЗ Алкмар». Оба клуба ведут борьбу за место в верхней половине таблицы и рассчитывают прервать свои безвыигрышные серии. Матч обещает упорную борьбу с шансами для обеих команд.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» занимает 7-е место с 47 очками. Команда играет вничью три матча подряд, последняя встреча завершилась 0:0 с «Алмере». За последние 5 игр команда забила 6 голов и пропустила 7. Средняя результативность – 1.20 гола за игру, в обороне – 1.40. Лидером атаки является Якоб Бреум, оформивший 10 голов в 28 матчах. «Гоу Эхед Иглс» стабильно создаeт моменты, но часто теряет концентрацию в защите, особенно при стандартах.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» находится на 6-м месте, также с 47 очками. Команда не выигрывает уже 8 матчей подряд, в последней игре сыграли 1:1 с «НАК». За последние 5 матчей «АЗ Алкмар» забил 4 гола и пропустил 6. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.20. Лидером атак остаeтся Трой Пэрротт, забивший 20 голов в 45 матчах. «АЗ Алкмар» демонстрирует спад, испытывая сложности с реализацией и потерей концентрации в защите, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Гоу Эхед Иглс»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Играет вничью в 3 последних матчах

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

«АЗ Алкмар»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 7% (1) 20% (3) 73% (11) 11 Забитых мячей 42 0.73 В среднем за матч 2.8 2:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 3 АЗ Алкмаар Нидерланды. Кубок, Финал АЗ Алкмаар 1 : 1 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 10 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 33 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 3 АЗ Алкмаар Нидерланды. Эредивизие, 1 тур АЗ Алкмаар 5 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 18 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 1 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 22 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 7 тур АЗ Алкмаар 5 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 18 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 7 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 24 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 15 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур Гоу Эхед Иглс 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 6 тур АЗ Алкмаар 3 : 0 Гоу Эхед Иглс

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «АЗ Алкмар»

Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Гоу Эхед Иглс» стабильно забивает, но пропускает в большинстве матчей, «АЗ Алкмар» демонстрирует слабую реализацию и неустойчивую оборону. Игра будет упорной, с шансами для обеих сторон, ведь обе команды стремятся прервать безвыигрышные серии и закрепиться в зоне еврокубков.

Ожидается равная борьба с небольшим количеством голов. «Гоу Эхед Иглс» будет использовать стандартные положения и давление на домашнем стадионе, а «АЗ Алкмар» попытается использовать индивидуальное мастерство своих лидеров. Вероятен ничейный результат при обмене голами.

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