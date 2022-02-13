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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 февраля 2022
Гоу Эхед Иглс
13.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
25'
Л. Броуверс
28'
С. Беукема
33'
В. Павлидис
42'
В. Павлидис
85'
С. Беукема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
87'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
87'
Замена
А. Витри
️️️️
Ю. Сугавара
85'
ГОЛ! 1:4!
С. Беукема
Пас отдал
Б. Мартинс-Инди
77'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Карлссон
Замена
M. Berden
️️️️
М. Дейл
77'
76'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
63'
Замена
К. Соуа
️️️️
Х. Эвьен
Замена
F. Ross
️️️️
Я. Ботос
60'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
59'
42'
ГОЛ! 1:3!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
33'
ГОЛ! 1:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Беукема
Пас отдал
Й. Карлссон
ГОЛ! 1:0!
Л. Броуверс
25'
15'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
4-1-2-2-1
44
Нопперт
15
Мартина
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
20
Броуверс
21
Идзес
90
Ботос
14
Кордоба
88
Ромменс
3
Лидберг
4-4-2
1
Виндаль
28
Сугавара
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
18
Мидтсьё
21
Карлссон
14
Павлидис
20
Дейл
7
7
20
Дейл
90
Ботос
17
17
90
Ботос
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
28
Сугавара
16
Витри
16
Витри
28
Сугавара
18
Мидтсьё
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
21
Карлссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
21
Карлссон
26
Эвьен
14
Соуа
14
Соуа
26
Эвьен
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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