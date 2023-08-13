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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 13 августа 2023
АЗ Алкмаар
13.08.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
5 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
4'
Й. Класи
15'
В. Павлидис
51'
Р. ван Боммел
87'
Д. де Вит (П)
90+3'
М. Лахдо
66'
Ф. Ромменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
ГОЛ! 5:1!
М. Лахдо
Пас отдал
Э. Поку
90'
+3
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Д. де Вит
89'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Й. Класи
89'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. де Вит
87'
86'
Желтая карточка
М. Дейл
68'
Замена
С. Соу
️️️️
Я. Бреум
66'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ромменс
Желтая карточка
П. Хацидиакос
65'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Р. ван Боммел
62'
Замена
А. Пенетра
️️️️
Р. Базур
61'
Замена
Э. Поку
️️️️
Й. Одгор
61'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Боммел
Пас отдал
В. Павлидис
51'
46'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Б. Адеканье
46'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
X. Blomme
46'
Замена
Й. Крамер
️️️️
Д. Амофа
34'
Желтая карточка
Г. Наубер
Желтая карточка
Д. де Вит
17'
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
15'
ГОЛ! 1:0!
Й. Класи
Пас отдал
Р. ван Боммел
4'
2'
Желтая карточка
Д. Амофа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Xander Blomme
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
2-4-4
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
23
Базур
8
Класи
20
де Вит
21
Мейнанс
3
Вольфе
14
Павлидис
7
ван Боммел
21
Одгор
3-1-1-2-3
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
5
Куйперс
11
Виллумсон
20
88
Ромменс
10
Бреум
3
Наубер
16
Эдвардсен
11
Адеканье
23
Базур
5
Пенетра
5
Пенетра
23
Базур
8
Класи
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
8
Класи
20
де Вит
10
Михайлович
10
Михайлович
20
де Вит
7
ван Боммел
15
Лахдо
15
Лахдо
7
ван Боммел
21
Одгор
17
Поку
17
Поку
21
Одгор
6
Амофа
4
Крамер
4
Крамер
6
Амофа
11
Адеканье
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
11
Адеканье
20
24
Льянсана
24
Льянсана
20
10
Бреум
19
Соу
19
Соу
10
Бреум
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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