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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 26 сентября 2021
АЗ Алкмаар
26.09.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
4'
Й. Карлссон
29'
Д. де Вит
83'
Й. Карлссон (П)
86'
З. Абухляль
90+1'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
90'
+2
Желтая карточка
Г. Наубер
ГОЛ! 5:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Дейл
ГОЛ! 4:0!
З. Абухляль
Пас отдал
Ю. Сугавара
86'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
84'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Карлссон
83'
83'
Замена
M. Berden
️️️️
Л. Броуверс
82'
Желтая карточка
У. Хан
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
71'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Гюдмюндссон
66'
62'
Замена
Я. Бурхан
️️️️
Я. Ботос
62'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
62'
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Кардона
Желтая карточка
В. Павлидис
59'
Желтая карточка
Д. де Вит
51'
Замена
А. Витри
️️️️
О. Вейндал
46'
39'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
Б. Лукассен
ГОЛ! 2:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Ю. Сугавара
29'
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
В. Павлидис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
4
Хацидиакос
20
де Вит
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
21
Карлссон
3-4-1-2
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
90
Ботос
20
Броуверс
11
Оратмангоен
2
Лукассен
14
Кордоба
22
Кардона
3
Наубер
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
5
Вейндал
16
Витри
16
Витри
5
Вейндал
80
Гюдмюндссон
26
Эвьен
26
Эвьен
80
Гюдмюндссон
90
Ботос
27
Бурхан
27
Бурхан
90
Ботос
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
2
Лукассен
88
Ромменс
88
Ромменс
2
Лукассен
20
Броуверс
7
7
20
Броуверс
22
Кардона
3
Лидберг
3
Лидберг
22
Кардона
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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