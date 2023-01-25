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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 января 2023
Гоу Эхед Иглс
25.01.2023, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
90+1'
В. Тор Виллумсон (П)
38'
В. Павлидис
57'
Д. Михайлович
87'
Ю. Сугавара
90+5'
З. Бурместер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
З. Бурместер
Пас отдал
В. Павлидис
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Тор Виллумсон
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Сугавара
86'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Карлссон
83'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Д. Михайлович
83'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Одгор
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Х. Фонтан
79'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Б. Адеканье
78'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Э. Льянсана
78'
73'
Замена
М. Деккер
️️️️
З. Ванхесден
70'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Т. Теки
69'
Замена
С. Соу
️️️️
И. Лидберг
69'
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Михайлович
Пас отдал
Ю. Сугавара
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
51'
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
6
Джамал Амофа
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Силла Соу
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2-1-1-1-5
12
де Ланж
3
Фонтан
20
Дейл
11
Виллумсон
5
Теки
20
Эдвардсен
3
Лидберг
3
Наубер
24
Льянсана
11
Адеканье
6
Амофа
4-2-1-3
13
Райан
4
Хацидиакос
13
Ванхесден
28
Сугавара
6
Керкез
14
Рейндерс
8
Класи
10
Михайлович
14
Павлидис
21
Карлссон
21
Одгор
3
Фонтан
14
Матиелло
14
Матиелло
3
Фонтан
11
Адеканье
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Адеканье
3
Лидберг
19
Соу
19
Соу
3
Лидберг
24
Льянсана
27
27
24
Льянсана
5
Теки
8
Линтхорст
8
Линтхорст
5
Теки
13
Ванхесден
23
Деккер
23
Деккер
13
Ванхесден
10
Михайлович
10
Бурместер
10
Бурместер
10
Михайлович
21
Одгор
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Одгор
21
Карлссон
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Карлссон
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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