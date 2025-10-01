Введите ваш ник на сайте
«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.75

01 октября 2025 9:28
Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Панатинаикоса»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Спирос Луис» в Афинах состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором греческий «Панатинаикос» примет голландский «Гоу Эхед Иглс». Ожидается напряженная игра, в которой обе команды будут стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в группе.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» подходит к матчу в отличной форме после убедительной победы над «Янг Бойз» (4:1) в Лиге Европы. Команда забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах и демонстрирует стабильность в атаке. В обороне греческий клуб также выглядит достаточно уверенно, пропуская в среднем 1.20 гола за матч. Несмотря на несколько пропущенных мячей в последних играх, Панатинаикос не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и будет стремиться продлить эту серию на домашнем стадионе. Учитывая их текущую форму и качество игры, «Панатинаикос» будет фаворитом в этом поединке.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» продемонстрировал хорошие атакующие действия, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 гола за матч). Однако проблемы с обороной остаются, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. В последнем матче Лиги Европы команда потерпела поражение от «ФКСБ» (0:1), и, несмотря на довольно хорошую форму в Эредивизи, им предстоит серьезная задача на выезде против сильного соперника. «Гоу Эхед Иглс» не отличается стабильностью в гостевых матчах, что ставит под сомнение их способности получить результат в Афинах.

Факты о командах

«Панатинаикос»

  • В последних 5 играх Панатинаикос забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Панатинаикос забивает в 6 из последних 6 матчей
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Гоу Эхед Иглс»

  • В последних 5 играх «Гоу Эхед Иглс» забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх «Гоу Эхед Иглс» пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • «Гоу Эхед Иглс» забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»

«Панатинаикос» будет фаворитом встречи благодаря сильной атаке и стабильности в защите. Команда забивает в среднем 2 гола за матч и, играя на домашнем стадионе, будет искать свою возможность в атаке. В свою очередь, «Гоу Эхед Иглс» продемонстрировал хорошие атакующие действия, но их оборона, пропускающая 1.40 гола за матч, делает их уязвимыми в выездных играх. Хотя голландцы способны забить, их оборонительные слабости, скорее всего, не позволят им выдержать давление сильного соперника, такого как «Панатинаикос».

Исходя из этого, можно ожидать победу греков в предстоящем матче, учитывая их форму и домашнюю поддержку.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Панатинаикоса» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Панатинаикоса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Гоу Эхед Иглс Панатинаикос
