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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс
Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 02 октября 2025
Панатинаикос
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
55'
К. Свидерски
75'
М. Смит
82'
М. Смит
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс
Завершен
90'
+2
Замена
Finn Stokkers
️️️️➡️️
Милан Смит
87'
Желтая карточка
Jari De Busser
87'
Замена
Аске Адельгор
️️️️➡️️
Mathis Suray
Замена
Филип Младенович
️️️️➡️️
Георгиос Кирьякопулос
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
Милан Смит
Пас отдал
Дин Джеймс
79'
Замена
Калвин Твигт
️️️️➡️️
Ричонел Маргарет
Замена
Давиде Калабрия
️️️️➡️️
Яннис Коцирас
79'
Замена
Vicente Taborda
️️️️➡️️
Адам Гнезда Черин
79'
Желтая карточка
Манолис Сиопис
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
Милан Смит
Пас отдал
Дин Джеймс
Замена
Филип Джуричич
️️️️➡️️
Карол Свидерски
67'
Замена
Манолис Сиопис
️️️️➡️️
Тасос Бакасетас
67'
ГОЛ! 1:0!
Карол Свидерски
Пас отдал
Тете
55'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К)
АП
9
Анасс Зарури
ЛВ
21
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Гоу Эхед Иглс
22
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
17
Mathis Suray
ЦП
7
Якоб Бреум
ЛВ
8
Evert Linthorst
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
49
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Nando Verdoni
ВР
30
Sven Jansen
ВР
1
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Robbin Weijenberg
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
77
Кирьякопулос
14
Палмер-Браун
5
Туба
27
Коцирас
4
Чиривелья
16
Гнезда Черин
9
Зарури
11
Бакасетас
21
Тете
19
Свидерски
4-1-1-1-3
22
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
5
Джеймс
21
Меленстен
17
7
Бреум
49
Смит
18
Маргарет
8
77
Кирьякопулос
25
Младенович
25
Младенович
77
Кирьякопулос
27
Коцирас
2
Калабрия
2
Калабрия
27
Коцирас
11
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
11
Бакасетас
19
Свидерски
31
Джуричич
31
Джуричич
19
Свидерски
16
Гнезда Черин
20
20
16
Гнезда Черин
17
29
Адельгор
29
Адельгор
17
18
Маргарет
6
Твигт
6
Твигт
18
Маргарет
49
Смит
27
27
49
Смит
Остались в запасе
Панатинаикос
Гоу Эхед Иглс
1
Бартломей Дронговски
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
33
Nando Verdoni
ВР
30
Sven Jansen
ВР
1
Лука Плогман
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
15
Robbin Weijenberg
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
33
Nando Verdoni
ВР
30
Sven Jansen
ВР
1
Лука Плогман
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
15
Robbin Weijenberg
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Панатинаикос - Гоу Эхед Иглс
1
1
Всего ударов по воротам
33
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
8
12
Офсайды
0
1
Количество передач
598
346
Сейвы
2
8
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
15
0
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
15
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.02
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Олимпийский
Посещаемость:
18808
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