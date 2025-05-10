11 мая на стадионе «Эйсселделта» состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Зволле» и «Гоу Эхед Иглс». Оба коллектива продолжают борьбу в концовке сезона за улучшение своих позиций, что обещает интересную и упорную игру.

«Зволле»

«Зволле» проводит нестабильный сезон и после 31 тура располагается на 14-й позиции с 34 очками. Команда показывает боевой характер, что подтверждается недавней победой над «НАК» (3:1). Линия атаки во главе с Диланом Венте (14 голов в 31 матче) регулярно создает угрозы, но защита не всегда справляется: 8 голов пропущено за последние 5 игр. Примечательно, что «Зволле» забивает в 5 из 7 последних матчей, что говорит о хорошем атакующем потенциале, особенно на домашнем стадионе.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» демонстрирует качественный футбол на протяжении сезона и занимает 7-е место с 47 очками. Команда не побеждает в 5 последних турах, но при этом отличается дисциплиной и цепкостью, особенно на выезде, где не проиграла в 5 из 7 последних матчей. Якоб Бреум с 10 голами остается главным снайпером коллектива. В последних 5 матчах гости забили всего 4 гола, что говорит о некотором спаде в атакующей линии, однако их оборона остаeтся относительно надежной.

Факты о командах:

«Зволле»

Победа в последнем туре над «НАК» (3:1).

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

В среднем: 1.60 гола за матч, 1.60 пропущенных (последние 5 игр).

3 ничьи в последних личных встречах с «Гоу Эхед Иглс».

«Гоу Эхед Иглс»

Не побеждает в 5 последних матчах.

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч.

В среднем: 0.80 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).

Забивает в 9 последних матчах против «Зволле».

Личные встречи 25% (3) 33% (4) 42% (5) 16 Забитых мячей 17 1.33 В среднем за матч 1.42 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Зволле 1 : 1 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 11 тур Гоу Эхед Иглс 2 : 2 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 21 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 1 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 5 тур Зволле 1 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле 0 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 5 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 27 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 3 Зволле Голландия. Эредивизие, 11 тур Зволле 3 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур Зволле 0 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 9 тур Гоу Эхед Иглс 3 : 2 Зволле Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 16 тур Гоу Эхед Иглс 4 : 1 Зволле

Прогноз на матч «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды подходят к матчу в поисках стабильности. «Зволле» будет мотивирован продлить удачную серию на своем поле, но «Гоу Эхед Иглс» известен своей способностью успешно играть на выезде. Учитывая атакующую активность «Зволле» и спад «Гоу Эхед Иглс», велика вероятность упорного матча с обменом голами. Исходя из статистики, ничья с результативным характером выглядит наиболее вероятной.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: