11 мая на стадионе «Эйсселделта» состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Зволле» и «Гоу Эхед Иглс». Оба коллектива продолжают борьбу в концовке сезона за улучшение своих позиций, что обещает интересную и упорную игру.
«Зволле»
«Зволле» проводит нестабильный сезон и после 31 тура располагается на 14-й позиции с 34 очками. Команда показывает боевой характер, что подтверждается недавней победой над «НАК» (3:1). Линия атаки во главе с Диланом Венте (14 голов в 31 матче) регулярно создает угрозы, но защита не всегда справляется: 8 голов пропущено за последние 5 игр. Примечательно, что «Зволле» забивает в 5 из 7 последних матчей, что говорит о хорошем атакующем потенциале, особенно на домашнем стадионе.
«Гоу Эхед Иглс»
«Гоу Эхед Иглс» демонстрирует качественный футбол на протяжении сезона и занимает 7-е место с 47 очками. Команда не побеждает в 5 последних турах, но при этом отличается дисциплиной и цепкостью, особенно на выезде, где не проиграла в 5 из 7 последних матчей. Якоб Бреум с 10 голами остается главным снайпером коллектива. В последних 5 матчах гости забили всего 4 гола, что говорит о некотором спаде в атакующей линии, однако их оборона остаeтся относительно надежной.
Факты о командах:
«Зволле»
- Победа в последнем туре над «НАК» (3:1).
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- В среднем: 1.60 гола за матч, 1.60 пропущенных (последние 5 игр).
- 3 ничьи в последних личных встречах с «Гоу Эхед Иглс».
«Гоу Эхед Иглс»
- Не побеждает в 5 последних матчах.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч.
- В среднем: 0.80 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).
- Забивает в 9 последних матчах против «Зволле».
Прогноз на матч «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»
Обе команды подходят к матчу в поисках стабильности. «Зволле» будет мотивирован продлить удачную серию на своем поле, но «Гоу Эхед Иглс» известен своей способностью успешно играть на выезде. Учитывая атакующую активность «Зволле» и спад «Гоу Эхед Иглс», велика вероятность упорного матча с обменом голами. Исходя из статистики, ничья с результативным характером выглядит наиболее вероятной.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Зволле» больше 1.0 – коэффициент 1.90