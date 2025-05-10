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Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025

10 мая 2025 16:12
Зволле - Гоу Эхед Иглс
11 мая 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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6.2
Точный счет 1:1
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11 мая на стадионе «Эйсселделта» состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Зволле» и «Гоу Эхед Иглс». Оба коллектива продолжают борьбу в концовке сезона за улучшение своих позиций, что обещает интересную и упорную игру.

«Зволле»

«Зволле» проводит нестабильный сезон и после 31 тура располагается на 14-й позиции с 34 очками. Команда показывает боевой характер, что подтверждается недавней победой над «НАК» (3:1). Линия атаки во главе с Диланом Венте (14 голов в 31 матче) регулярно создает угрозы, но защита не всегда справляется: 8 голов пропущено за последние 5 игр. Примечательно, что «Зволле» забивает в 5 из 7 последних матчей, что говорит о хорошем атакующем потенциале, особенно на домашнем стадионе.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» демонстрирует качественный футбол на протяжении сезона и занимает 7-е место с 47 очками. Команда не побеждает в 5 последних турах, но при этом отличается дисциплиной и цепкостью, особенно на выезде, где не проиграла в 5 из 7 последних матчей. Якоб Бреум с 10 голами остается главным снайпером коллектива. В последних 5 матчах гости забили всего 4 гола, что говорит о некотором спаде в атакующей линии, однако их оборона остаeтся относительно надежной.

Факты о командах:

«Зволле»

  • Победа в последнем туре над «НАК» (3:1).
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В среднем: 1.60 гола за матч, 1.60 пропущенных (последние 5 игр).
  • 3 ничьи в последних личных встречах с «Гоу Эхед Иглс».

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не побеждает в 5 последних матчах.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч.
  • В среднем: 0.80 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр).
  • Забивает в 9 последних матчах против «Зволле».

Личные встречи
25% (3)
33% (4)
42% (5)
16
Забитых мячей
17
1.33
В среднем за матч
1.42
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
03.11.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Зволле
1 : 1
17.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
19.09.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
19.03.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Зволле
3 : 1
30.10.2016
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
0 : 1
15.02.2015
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.10.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 0
16.03.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
08.12.2013
Зволле
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Прогноз на матч «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды подходят к матчу в поисках стабильности. «Зволле» будет мотивирован продлить удачную серию на своем поле, но «Гоу Эхед Иглс» известен своей способностью успешно играть на выезде. Учитывая атакующую активность «Зволле» и спад «Гоу Эхед Иглс», велика вероятность упорного матча с обменом голами. Исходя из статистики, ничья с результативным характером выглядит наиболее вероятной.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Зволле» больше 1.0 – коэффициент 1.90

6.2
Точный счет 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Зволле
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