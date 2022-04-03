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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Гоу Эхед Иглс
Зволле - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 03 апреля 2022
Зволле
03.04.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
90+3'
Ф. Ромменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
Замена
Д. Идзес
️️️️
М. Дейл
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ромменс
Пас отдал
М. Кардона
Замена
E. Reijnders
️️️️
С. ван Вермескеркен
88'
78'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
67'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
О. Хайль
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Д. Андерсон
64'
Замена
С. Тедич
️️️️
M. van der Werff
64'
Замена
Л. Аджич
️️️️
П. Клемент
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
2
Bram Van Polen
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
19
Огечика Хайль
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
3-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
24
Клемент
0
31
ван Вермескеркен
3
Пал
9
Дарфалу
4-1-3-2
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
15
Мартина
4
Крамер
19
Хайль
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
3
Наубер
24
Клемент
9
Аджич
9
Аджич
24
Клемент
31
ван Вермескеркен
23
23
31
ван Вермескеркен
33
Андерсон
9
Кастанер
9
Кастанер
33
Андерсон
0
9
Тедич
9
Тедич
0
20
Дейл
21
Идзес
21
Идзес
20
Дейл
19
Хайль
2
Лукассен
2
Лукассен
19
Хайль
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
Остались в запасе
Зволле
Гоу Эхед Иглс
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Зволле - Гоу Эхед Иглс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
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10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
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3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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