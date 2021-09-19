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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Зволле
Гоу Эхед Иглс - Зволле: обзор матча 19 сентября 2021
Гоу Эхед Иглс
19.09.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
77'
Я. Ботос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Зволле
82'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Т. ван дер Белт
ГОЛ! 1:0!
Я. Ботос
Пас отдал
М. Дейл
77'
75'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
С. Тедич
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Кардона
72'
Желтая карточка
Б. Куйперс
66'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
О. Хайль
52'
Замена
И. Кордоба
️️️️
Ф. Ромменс
52'
Замена
Я. Ботос
️️️️
M. Berden
52'
49'
Желтая карточка
С. Керстен
46'
Замена
Д. Редан
️️️️
К. Пал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Chardi Landu
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
27
Ясин Бурхан
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
3-5-2
1
Хан
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
20
Броуверс
7
88
Ромменс
19
Хайль
2
Лукассен
22
Кардона
3
Наубер
1-2-5
31
Лампру
3
Накаяма
12
13
Штридер
3
Пал
2
4
Керстен
4
Вут
20
ван дер Белт
7
90
Ботос
90
Ботос
7
19
Хайль
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
19
Хайль
88
Ромменс
14
Кордоба
14
Кордоба
88
Ромменс
22
Кардона
3
Лидберг
3
Лидберг
22
Кардона
9
Тедич
9
Кастанер
9
Кастанер
9
Тедич
20
ван дер Белт
23
23
20
ван дер Белт
3
Пал
10
Редан
10
Редан
3
Пал
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Зволле
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Зволле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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