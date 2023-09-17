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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Гоу Эхед Иглс
Зволле - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 17 сентября 2023
Зволле
17.09.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
52'
E. Reijnders
70'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Гоу Эхед Иглс
90'
+6
Желтая карточка
Б. Куйперс
90'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
Замена
О. Веланас
️️️️
Ю. Намли
84'
Замена
Н. Серрано
️️️️
E. Reijnders
76'
Замена
А. Веллиос
️️️️
B. Van Polen
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Б. Куйперс
58'
Замена
С. Соу
️️️️
Я. Бреум
ГОЛ! 1:0!
E. Reijnders
Пас отдал
Ф. Дрейф
52'
51'
Замена
Г. Наубер
️️️️
В. Эдвардсен
47'
Вторая желтая
Д. Амофа
45'
Желтая карточка
В. Тор Виллумсон
23'
Желтая карточка
Д. Амофа
Желтая карточка
Ф. Дрейф
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
3-2-5
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
7
Намли
10
Бурместер
9
Дрейф
34
ван ден Берг
23
9
Ти
2
4-1-3-2
12
де Ланж
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
10
Бреум
88
Ромменс
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
23
22
Серрано
22
Серрано
23
7
Намли
18
Веланас
18
Веланас
7
Намли
2
27
Веллиос
27
Веллиос
2
16
Эдвардсен
3
Наубер
3
Наубер
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
10
Бреум
19
Соу
19
Соу
10
Бреум
Остались в запасе
Зволле
Гоу Эхед Иглс
41
Duke Verduin
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Зволле - Гоу Эхед Иглс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
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