«Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

20 сентября 2025 11:21
Зволле - Гоу Эхед Иглс
21 сент. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Эйсселделта» состоится матч шестого тура Эредивизи, в котором «Зволле» примет «Гоу Эхед Иглс». Оба коллектива стартовали не лучшим образом и находятся в середине таблицы, поэтому очная встреча приобретает значение для борьбы за уверенные позиции.

«Зволле»

Клуб из Зволле провeл четыре матча и набрал 6 очков, что позволяет занимать 11-е место. В последнем туре команда уступила «Аяксу» 1:3, но в целом показывает конкурентоспособный футбол. За последние пять игр «Зволле» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 6 (1.20). Лидером нападения является Кун Костонс, оформивший 2 мяча. На своeм поле команда традиционно действует увереннее и не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч, делая ставку на дисциплинированную игру в обороне.

«Гоу Эхед Иглс»

Клуб из Девентера провeл пять туров и также имеет 6 очков, занимая 12-ю строчку. В последнем матче «Гоу Эхед Иглс» разгромили «Волендам» 3:0, что позволило прервать серию без побед. За последние пять игр команда отличилась 9 раз (1.80 в среднем), но при этом пропустила 9 мячей (1.80). Главным бомбардиром является Мелле Меленстен с двумя голами. Главная проблема – нестабильность в обороне: «Иглс» пропускают почти в каждом матче, что снижает их шансы в выездных играх.

Факты о командах

«Зволле»

  • 11-е место, 6 очков после 4 туров
  • 4 гола и 6 пропущенных за последние 5 матчей
  • В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено
  • Победы в 2 из 4 стартовых игр
  • Костонс – лучший бомбардир (2 мяча)

«Гоу Эхед Иглс»

  • 12-е место, 6 очков после 5 туров
  • 9 голов и 9 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 1.80 забито и 1.80 пропущено
  • Победа 3:0 над «Волендамом» в последнем туре
  • Меленстен – лучший бомбардир (2 мяча)

Личные встречи
25% (3)
33% (4)
42% (5)
16
Забитых мячей
17
1.33
В среднем за матч
1.42
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
03.11.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Зволле
1 : 1
17.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
19.09.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
19.03.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Зволле
3 : 1
30.10.2016
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
0 : 1
15.02.2015
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.10.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 0
16.03.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
08.12.2013
Зволле
Показать все

Прогноз на матч «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды подходят к игре в схожей форме, однако «Зволле» выглядит чуть более организованным в обороне и имеет поддержку домашних трибун. «Гоу Эхед Иглс» активно играет в атаке, но нестабильность в защите может стать решающим фактором. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне. Вероятен сценарий с обменом голами и высокой динамикой, где хозяева будут иметь небольшое преимущество.

Рекомендации

  • Обе забьют – коэффициент 1.65
  • Победа «Зволле» – коэффициент 1.95

1.95
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Зволле
Рекомендуем
  • Читайте нас: 