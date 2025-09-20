21 сентября на стадионе «Эйсселделта» состоится матч шестого тура Эредивизи, в котором «Зволле» примет «Гоу Эхед Иглс». Оба коллектива стартовали не лучшим образом и находятся в середине таблицы, поэтому очная встреча приобретает значение для борьбы за уверенные позиции.

«Зволле»

Клуб из Зволле провeл четыре матча и набрал 6 очков, что позволяет занимать 11-е место. В последнем туре команда уступила «Аяксу» 1:3, но в целом показывает конкурентоспособный футбол. За последние пять игр «Зволле» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 6 (1.20). Лидером нападения является Кун Костонс, оформивший 2 мяча. На своeм поле команда традиционно действует увереннее и не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч, делая ставку на дисциплинированную игру в обороне.

«Гоу Эхед Иглс»

Клуб из Девентера провeл пять туров и также имеет 6 очков, занимая 12-ю строчку. В последнем матче «Гоу Эхед Иглс» разгромили «Волендам» 3:0, что позволило прервать серию без побед. За последние пять игр команда отличилась 9 раз (1.80 в среднем), но при этом пропустила 9 мячей (1.80). Главным бомбардиром является Мелле Меленстен с двумя голами. Главная проблема – нестабильность в обороне: «Иглс» пропускают почти в каждом матче, что снижает их шансы в выездных играх.

Факты о командах

«Зволле»

11-е место, 6 очков после 4 туров

4 гола и 6 пропущенных за последние 5 матчей

В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено

Победы в 2 из 4 стартовых игр

Костонс – лучший бомбардир (2 мяча)

«Гоу Эхед Иглс»

12-е место, 6 очков после 5 туров

9 голов и 9 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 1.80 забито и 1.80 пропущено

Победа 3:0 над «Волендамом» в последнем туре

Меленстен – лучший бомбардир (2 мяча)

Прогноз на матч «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды подходят к игре в схожей форме, однако «Зволле» выглядит чуть более организованным в обороне и имеет поддержку домашних трибун. «Гоу Эхед Иглс» активно играет в атаке, но нестабильность в защите может стать решающим фактором. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне. Вероятен сценарий с обменом голами и высокой динамикой, где хозяева будут иметь небольшое преимущество.

