Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.97

11 марта 2026 8:28
Сельта - Лион
12 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.97
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

12 марта в 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» примет «Лион». Испанская команда подходит к матчу на хорошей серии результатов и регулярно забивает в еврокубке, тогда как французский клуб демонстрирует яркую атакующую игру, но часто допускает ошибки в обороне. Встреча обещает получиться динамичной, поскольку обе команды предпочитают играть активно впереди.

«Сельта»

«Сельта» в прошлом матче Лиги Европы обыграла ПАОК со счетом 1:0 и продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. Испанский клуб забивает уже в восьми матчах подряд в Лиге Европы и стабильно создает моменты у ворот соперника.

В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность на этом отрезке составляет 1.60 мяча за матч, а оборона действует достаточно надежно – всего 0.80 пропущенного гола в среднем.

«Лион»

«Лион» уверенно выступает в еврокубке и выиграл четыре последних матча Лиги Европы. Команда также отличается высокой результативностью и забивает уже в 17 матчах подряд.

Однако оборона французского клуба остается нестабильной: в последних пяти играх команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, атакующая линия продолжает стабильно приносить результат – 8 голов за пять матчей.

Факты о командах

«Сельта»

  • не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • забивает в 8 последних матчах турнира
  • не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • забивает в 7 последних матчах
  • в последних 5 играх: 8 забито и 4 пропущено
  • в среднем пропускает 0.80 гола за матч

«Лион»

  • выигрывает 4 последних матча Лиги Европы
  • забивает в 4 последних матчах турнира
  • забивает в 17 последних матчах
  • пропускает в 4 последних матчах
  • в последних 5 играх: 8 забито и 9 пропущено
  • в среднем пропускает 1.80 гола за игру

Прогноз на матч «Сельта» – «Лион»

«Сельта» выглядит более организованной командой на текущем отрезке. Испанский клуб стабильно набирает очки, надежно действует в обороне и умеет контролировать темп игры. «Лион» же делает ставку на атакующий футбол, но из-за этого часто оставляет свободные зоны у своих ворот.

С учетом домашнего фактора и более стабильной обороны небольшое преимущество можно отдать хозяевам. Однако атакующий потенциал обеих команд позволяет ожидать результативную игру.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.97
  • «Сельта» не проиграет (1Х)

1.97
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Лион Сельта
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 