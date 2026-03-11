12 марта в 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» примет «Лион». Испанская команда подходит к матчу на хорошей серии результатов и регулярно забивает в еврокубке, тогда как французский клуб демонстрирует яркую атакующую игру, но часто допускает ошибки в обороне. Встреча обещает получиться динамичной, поскольку обе команды предпочитают играть активно впереди.

«Сельта»

«Сельта» в прошлом матче Лиги Европы обыграла ПАОК со счетом 1:0 и продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. Испанский клуб забивает уже в восьми матчах подряд в Лиге Европы и стабильно создает моменты у ворот соперника.

В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность на этом отрезке составляет 1.60 мяча за матч, а оборона действует достаточно надежно – всего 0.80 пропущенного гола в среднем.

«Лион»

«Лион» уверенно выступает в еврокубке и выиграл четыре последних матча Лиги Европы. Команда также отличается высокой результативностью и забивает уже в 17 матчах подряд.

Однако оборона французского клуба остается нестабильной: в последних пяти играх команда пропустила 9 мячей. Несмотря на это, атакующая линия продолжает стабильно приносить результат – 8 голов за пять матчей.

Факты о командах

«Сельта»

не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы

забивает в 8 последних матчах турнира

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

забивает в 7 последних матчах

в последних 5 играх: 8 забито и 4 пропущено

в среднем пропускает 0.80 гола за матч

«Лион»

выигрывает 4 последних матча Лиги Европы

забивает в 4 последних матчах турнира

забивает в 17 последних матчах

пропускает в 4 последних матчах

в последних 5 играх: 8 забито и 9 пропущено

в среднем пропускает 1.80 гола за игру

Прогноз на матч «Сельта» – «Лион»

«Сельта» выглядит более организованной командой на текущем отрезке. Испанский клуб стабильно набирает очки, надежно действует в обороне и умеет контролировать темп игры. «Лион» же делает ставку на атакующий футбол, но из-за этого часто оставляет свободные зоны у своих ворот.

С учетом домашнего фактора и более стабильной обороны небольшое преимущество можно отдать хозяевам. Однако атакующий потенциал обеих команд позволяет ожидать результативную игру.

Рекомендованные ставки