«Неом» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.1

11 марта 2026 9:18
Неом - Аль-Таавун
12 мар. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
2.10
Победа «Аль-Таавуна» с форой (0)
12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Неом» сыграет дома с «Аль-Таавуном». Хозяева занимают 8-е место с 32 очками после 25 туров, а гости идут на 5-й позиции, имея 44 балла. Команды решают разные задачи в таблице, однако обе находятся в плотной группе середины и верхней части чемпионата.

«Неом»

«Неом» в прошлом туре уступил «Аль-Насру» со счетом 0:1. Команда переживает небольшой спад и не может выиграть уже три матча подряд. При этом атака стала менее результативной: за последние пять игр клуб забил всего 3 мяча.

Лучшим бомбардиром остается Александр Ляказетт, на счету которого 11 голов в 26 матчах сезона. В обороне команда действует относительно стабильно – в последних пяти играх «Неом» пропустил 5 мячей.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» подходит к матчу после победы над «Аль-Фатехом» со счетом 3:2. Команда занимает 5-е место и продолжает борьбу за высокие позиции в таблице.

Главным бомбардиром является Рохер Мартинес, который забил 20 голов в 26 матчах. В последних пяти встречах команда отличилась 8 раз, однако оборона также допускает ошибки – за этот период было пропущено 9 мячей.

Факты о командах

«Неом»

  • занимает 8 место в чемпионате (32 очка после 25 туров)
  • не выигрывает в 3 последних матчах
  • пропускает в 3 последних матчах
  • в последних 5 играх: 3 забито и 5 пропущено
  • средняя результативность – 0.60 гола за игру

«Аль-Таавун»

  • занимает 5 место в чемпионате (44 очка после 25 туров)
  • не проигрывает в 3 последних матчах
  • забивает в 6 последних матчах
  • пропускает в 7 последних матчах
  • в последних 5 играх: 8 забито и 9 пропущено
  • средняя результативность – 1.60 гола за матч

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Таавун»

«Неом» в последних матчах действует осторожно и редко забивает, но при этом команда старается играть дисциплинированно в обороне. «Аль-Таавун» наоборот показывает более яркую игру в атаке и обладает одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Учитывая текущую форму и статистику результативности, гости выглядят более опасной командой впереди. При этом оборона обеих команд допускает ошибки, что может привести к обмену голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавуна» с форой (0) – коэффициент 2.1
  • Обе команды забьют

2.10
Победа «Аль-Таавуна» с форой (0)
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Неом
