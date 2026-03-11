Введите ваш ник на сайте
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.72

11 марта 2026 9:19
Целе - АЕК
12 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций словенский «Целе» примет греческий «АЕК». Хозяева подходят к встрече после результативных матчей и демонстрируют активную игру в атаке, тогда как гости находятся на длинной серии без поражений и показывают более надежную игру в обороне.

«Целе»

«Целе» в предыдущем матче Лиги конференций обыграл «Дриту» со счетом 3:2 и продлил беспроигрышную серию в турнире до трех матчей. Команда играет результативно и регулярно создает моменты у ворот соперников.

В последних пяти матчах клуб забил 12 голов – в среднем 2.40 за игру. Однако оборона не всегда действует надежно: на том же отрезке команда пропустила 8 мячей и пропускает уже в восьми матчах подряд.

«АЕК»

«АЕК» подходит к встрече в отличной форме. Греческий клуб не проигрывает уже восемь матчей подряд, а в Лиге конференций выиграл три последние встречи.

В последних пяти играх команда забила 11 голов и пропустила всего 2. Средний показатель пропущенных мячей составляет всего 0.40 за игру, что говорит о надежной игре обороны. При этом «АЕК» стабильно отличается в атаке и забивает в шести матчах турнира подряд.

Факты о командах

«Целе»

  • не проигрывает в 3 последних матчах Лиги конференций
  • выигрывает 3 последних домашних матча
  • забивает в 7 из 9 последних матчей
  • пропускает в 8 последних матчах
  • в последних 5 играх: 12 забито и 8 пропущено
  • средняя результативность – 2.40 гола за матч

«АЕК»

  • не проигрывает в 8 последних матчах
  • выигрывает 3 последних матча Лиги конференций
  • забивает в 6 последних матчах турнира
  • в последних 5 играх: 11 забито и 2 пропущено
  • средняя результативность – 2.20 гола за игру
  • в среднем пропускает 0.40 гола за матч

Прогноз на матч «Целе» – «АЕК»

«Целе» играет достаточно открыто и часто участвует в результативных матчах. Команда активно атакует, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне.

«АЕК» выглядит более сбалансированным коллективом. Гости демонстрируют надежную игру в защите и стабильную реализацию моментов впереди. Кроме того, серия без поражений показывает хорошую форму команды.

С учетом текущей статистики и формы команд небольшое преимущество можно отдать греческому клубу, однако «Целе» дома способен создать опасные моменты.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72
  • «АЕК» не проиграет (X2)

1.72
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций АЕК Целе
