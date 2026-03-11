12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Нажма» примет «Дамак». Хозяева замыкают таблицу с 8 очками после 25 туров, а гости идут на 15-м месте с 19 баллами. Для обеих команд матч имеет большое значение, но по текущей форме и качеству игры немного предпочтительнее выглядит «Дамак».

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» подходит к матчу после тяжелого поражения от «Аль-Хилаля» со счетом 0:4. Команда проиграла четыре последних матча чемпионата и пропускает уже в девяти турах подряд. В последних пяти встречах у нее 4 забитых мяча и 17 пропущенных, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Лазаро, у которого 7 голов в 21 матче.

«Дамак»

«Дамак» в прошлом туре уверенно обыграл «Аль-Рияд» со счетом 3:0 и получил важный импульс перед новой игрой. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей и пропустила 6. Гости не слишком убедительны на выезде, но на фоне нынешнего состояния соперника выглядят более собранно. Лучшим бомбардиром остается Валентин Вада с 8 голами в 26 матчах.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

занимает 18-е место после 25 туров

проигрывает в 4 последних матчах

пропускает в 9 последних матчах чемпионата

в последних 5 играх: 4 забито и 17 пропущено

в среднем забивает 0.80 гола за игру

в среднем пропускает 3.40 гола за игру

«Дамак»

занимает 15-е место в таблице

не выигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата

пропускает в 5 из 7 последних матчей

в последних 5 играх: 7 забито и 6 пропущено

в среднем забивает 1.40 гола за игру

в среднем пропускает 1.20 гола за игру

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Дамак»

По текущим раскладам «Дамак» выглядит ближе к победе. У гостей тоже есть проблемы со стабильностью, но на фоне «Аль-Нажмы» они смотрятся заметно надежнее. Хозяева слишком много пропускают и проигрывают матч за матчем, а их оборона сейчас одна из самых уязвимых на этом отрезке.

При этом полностью закрытой игра быть не должна. «Аль-Нажма» дома способна найти свой момент, а «Дамак» после победы 3:0 должен действовать смелее. Основной сценарий здесь – преимущество гостей и как минимум два мяча в матче.

Рекомендованные ставки: