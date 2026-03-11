Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Нажма» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.7

11 марта 2026 9:16
Аль-Нажма - Дамак
12 мар. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Дамака» с форой (0)
Сделать ставку

12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Нажма» примет «Дамак». Хозяева замыкают таблицу с 8 очками после 25 туров, а гости идут на 15-м месте с 19 баллами. Для обеих команд матч имеет большое значение, но по текущей форме и качеству игры немного предпочтительнее выглядит «Дамак».

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» подходит к матчу после тяжелого поражения от «Аль-Хилаля» со счетом 0:4. Команда проиграла четыре последних матча чемпионата и пропускает уже в девяти турах подряд. В последних пяти встречах у нее 4 забитых мяча и 17 пропущенных, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Лазаро, у которого 7 голов в 21 матче.

«Дамак»

«Дамак» в прошлом туре уверенно обыграл «Аль-Рияд» со счетом 3:0 и получил важный импульс перед новой игрой. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей и пропустила 6. Гости не слишком убедительны на выезде, но на фоне нынешнего состояния соперника выглядят более собранно. Лучшим бомбардиром остается Валентин Вада с 8 голами в 26 матчах.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

  • занимает 18-е место после 25 туров
  • проигрывает в 4 последних матчах
  • пропускает в 9 последних матчах чемпионата
  • в последних 5 играх: 4 забито и 17 пропущено
  • в среднем забивает 0.80 гола за игру
  • в среднем пропускает 3.40 гола за игру

«Дамак»

  • занимает 15-е место в таблице
  • не выигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата
  • пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • в последних 5 играх: 7 забито и 6 пропущено
  • в среднем забивает 1.40 гола за игру
  • в среднем пропускает 1.20 гола за игру

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Дамак»

По текущим раскладам «Дамак» выглядит ближе к победе. У гостей тоже есть проблемы со стабильностью, но на фоне «Аль-Нажмы» они смотрятся заметно надежнее. Хозяева слишком много пропускают и проигрывают матч за матчем, а их оборона сейчас одна из самых уязвимых на этом отрезке.

При этом полностью закрытой игра быть не должна. «Аль-Нажма» дома способна найти свой момент, а «Дамак» после победы 3:0 должен действовать смелее. Основной сценарий здесь – преимущество гостей и как минимум два мяча в матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Дамака» с форой (0) – коэффициент 1.7
  • Тотал больше 2.5

1.70
Победа «Дамака» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Нажма
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 