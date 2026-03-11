12 марта в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Нажма» примет «Дамак». Хозяева замыкают таблицу с 8 очками после 25 туров, а гости идут на 15-м месте с 19 баллами. Для обеих команд матч имеет большое значение, но по текущей форме и качеству игры немного предпочтительнее выглядит «Дамак».
«Аль-Нажма»
«Аль-Нажма» подходит к матчу после тяжелого поражения от «Аль-Хилаля» со счетом 0:4. Команда проиграла четыре последних матча чемпионата и пропускает уже в девяти турах подряд. В последних пяти встречах у нее 4 забитых мяча и 17 пропущенных, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Лазаро, у которого 7 голов в 21 матче.
«Дамак»
«Дамак» в прошлом туре уверенно обыграл «Аль-Рияд» со счетом 3:0 и получил важный импульс перед новой игрой. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей и пропустила 6. Гости не слишком убедительны на выезде, но на фоне нынешнего состояния соперника выглядят более собранно. Лучшим бомбардиром остается Валентин Вада с 8 голами в 26 матчах.
Факты о командах
«Аль-Нажма»
- занимает 18-е место после 25 туров
- проигрывает в 4 последних матчах
- пропускает в 9 последних матчах чемпионата
- в последних 5 играх: 4 забито и 17 пропущено
- в среднем забивает 0.80 гола за игру
- в среднем пропускает 3.40 гола за игру
«Дамак»
- занимает 15-е место в таблице
- не выигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата
- пропускает в 5 из 7 последних матчей
- в последних 5 играх: 7 забито и 6 пропущено
- в среднем забивает 1.40 гола за игру
- в среднем пропускает 1.20 гола за игру
Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Дамак»
По текущим раскладам «Дамак» выглядит ближе к победе. У гостей тоже есть проблемы со стабильностью, но на фоне «Аль-Нажмы» они смотрятся заметно надежнее. Хозяева слишком много пропускают и проигрывают матч за матчем, а их оборона сейчас одна из самых уязвимых на этом отрезке.
При этом полностью закрытой игра быть не должна. «Аль-Нажма» дома способна найти свой момент, а «Дамак» после победы 3:0 должен действовать смелее. Основной сценарий здесь – преимущество гостей и как минимум два мяча в матче.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Дамака» с форой (0) – коэффициент 1.7
- Тотал больше 2.5