25 сентября в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» состоится матч первого тура Лиги Европы, где «Гоу Эхед Иглс» примет румынский «ФКСБ». Голландский клуб проводит один из самых сильных стартов сезона за последние годы, в то время как гости традиционно показывают высокий уровень в еврокубках. Встреча обещает стать напряжeнной и открытой.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда уверенно стартовала в чемпионате Нидерландов: победы над «Зволле» (2:0) и «Волендамом» (3:0) показали, что клуб способен эффективно играть и в атаке, и в обороне. В последних пяти встречах «Гоу Эхед Иглс» забили 9 голов и пропустили 7, демонстрируя хороший баланс. Средний показатель результативности – 1.8 забитого мяча за матч. При этом команда регулярно пропускает, что может стать проблемой против опытного соперника. Важный фактор – уверенность в домашних матчах, где коллектив действует смелее и чаще контролирует игру.

«ФКСБ»

Румынский клуб традиционно рассчитывает на успешное выступление в Лиге Европы. В квалификации команда уверенно разобралась с «Абердином» (3:0 дома), продемонстрировав зрелую игру. В последних пяти матчах во всех турнирах «ФКСБ» забили 7 мячей и пропустили 8. При этом команда отличается нестабильностью: поражение от «Ботошани» (1:3) в чемпионате показало уязвимость в обороне. Средние показатели – 1.4 гола за матч в атаке и 1.6 пропущенного в защите. «ФКСБ» часто забивает, но в то же время допускает ошибки сзади, особенно на выезде.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

В среднем: 1.8 забито и 1.4 пропущено (последние 5 игр).

Победа в 2 последних матчах чемпионата.

Забивает в 3 матчах подряд.

Уверенные результаты дома.

«ФКСБ»

В среднем: 1.4 забито и 1.6 пропущено (последние 5 игр).

Победа 3:0 над «Абердином» в Лиге Европы.

Пропускает в 3 последних матчах.

Забивает в 4 матчах подряд.

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «ФКСБ»

Обе команды подходят к матчу с сильной атакующей линией, но уязвимой обороной. «Гоу Эхед Иглс» хорошо чувствует себя дома, где традиционно играет агрессивно и активно прессингует. «ФКСБ» обладает опытом еврокубков и стабильно забивает в Лиге Европы, однако на выезде команде тяжело поддерживать дисциплину в обороне. Вероятнее всего, встреча получится результативной с шансами обеих сторон на гол. При этом хозяева выглядят чуть более собранными и могут воспользоваться поддержкой трибун.

