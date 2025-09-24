Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гоу Эхед Иглс» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

24 сентября 2025 8:33
Гоу Эхед Иглс - ФКСБ
25 сент. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

25 сентября в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» состоится матч первого тура Лиги Европы, где «Гоу Эхед Иглс» примет румынский «ФКСБ». Голландский клуб проводит один из самых сильных стартов сезона за последние годы, в то время как гости традиционно показывают высокий уровень в еврокубках. Встреча обещает стать напряжeнной и открытой.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда уверенно стартовала в чемпионате Нидерландов: победы над «Зволле» (2:0) и «Волендамом» (3:0) показали, что клуб способен эффективно играть и в атаке, и в обороне. В последних пяти встречах «Гоу Эхед Иглс» забили 9 голов и пропустили 7, демонстрируя хороший баланс. Средний показатель результативности – 1.8 забитого мяча за матч. При этом команда регулярно пропускает, что может стать проблемой против опытного соперника. Важный фактор – уверенность в домашних матчах, где коллектив действует смелее и чаще контролирует игру.

«ФКСБ»

Румынский клуб традиционно рассчитывает на успешное выступление в Лиге Европы. В квалификации команда уверенно разобралась с «Абердином» (3:0 дома), продемонстрировав зрелую игру. В последних пяти матчах во всех турнирах «ФКСБ» забили 7 мячей и пропустили 8. При этом команда отличается нестабильностью: поражение от «Ботошани» (1:3) в чемпионате показало уязвимость в обороне. Средние показатели – 1.4 гола за матч в атаке и 1.6 пропущенного в защите. «ФКСБ» часто забивает, но в то же время допускает ошибки сзади, особенно на выезде.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • В среднем: 1.8 забито и 1.4 пропущено (последние 5 игр).
  • Победа в 2 последних матчах чемпионата.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Уверенные результаты дома.

«ФКСБ»

  • В среднем: 1.4 забито и 1.6 пропущено (последние 5 игр).
  • Победа 3:0 над «Абердином» в Лиге Европы.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 матчах подряд.

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «ФКСБ»

Обе команды подходят к матчу с сильной атакующей линией, но уязвимой обороной. «Гоу Эхед Иглс» хорошо чувствует себя дома, где традиционно играет агрессивно и активно прессингует. «ФКСБ» обладает опытом еврокубков и стабильно забивает в Лиге Европы, однако на выезде команде тяжело поддерживать дисциплину в обороне. Вероятнее всего, встреча получится результативной с шансами обеих сторон на гол. При этом хозяева выглядят чуть более собранными и могут воспользоваться поддержкой трибун.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы ФКСБ Гоу Эхед Иглс
Другие прогнозы
24.09.2025
18:00
8.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком - Уфа
Победа «Уфы» со счетом 2:0
24.09.2025
18:30
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда - Чайка
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
19:00
6.20
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель - Неман
Победа «Гомеля»
24.09.2025
19:00
1.90
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
24.09.2025
19:30
1.65
Россия. Кубок, 4 раунд
Текстильщик - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
24.09.2025
19:45
1.92
Лига Европы, 1 тур
ПАОК - Маккаби
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 