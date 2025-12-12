Матч 15-го тура Серии А между «Торино» и «Кремонезе» пройдет на стадионе «Олимпико ди Торино» и имеет важное значение для обеих команд. Хозяева находятся вблизи зоны вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости уверенно держатся в середине таблицы и продолжают набирать баллы за счет стабильной игры в атаке.

«Торино»

Команда переживает сложный отрезок сезона. После 14 туров «Торино» занимает 16-е место, имея всего 14 очков. Поражение от «Милана» (2:3) стало третьим подряд в чемпионате, причем во всех этих матчах команда пропускала не менее двух мячей. За последние пять игр туринцы пропустили 12 голов, что в среднем составляет 2.40 за матч. При этом атакующая линия старается отвечать: «Торино» забивает в трех последних матчах и в среднем набирает 1.20 гола за игру. Исторически соперник удобный – «Торино» не проигрывает «Кремонезе» в девяти последних очных встречах, что добавляет уверенности перед домашним матчем.

«Кремонезе»

Гости подходят к игре в более стабильном состоянии. Победа над «Лечче» (2:0) позволила «Кремонезе» подняться на 9-е место с 20 очками. Команда забивает в трех последних матчах Серии А и в среднем набирает 1.40 гола за игру за последние пять встреч. Однако оборона также не выглядит идеальной – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. В гостях «Кремонезе» не всегда стабилен, но текущая форма позволяет рассчитывать минимум на гол даже против мотивированного соперника.

Факты о командах

«Торино»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах подряд

Не проигрывает «Кремонезе» в 9 последних очных встречах

«Кремонезе»

Забивает в 3 последних матчах Серии А

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Набрал 20 очков после 14 туров и идет в топ-10

Прогноз на матч «Торино» – «Кремонезе»

Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, но при этом сохраняют результативность в атаке. «Торино» играет дома и вынужден идти вперед, а «Кремонезе» стабильно пользуется свободными зонами. Учитывая статистику пропущенных мячей и текущую форму, матч имеет хорошие шансы получиться результативным.

Рекомендованные ставки