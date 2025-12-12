Матч 16-го тура турецкой Суперлиги между «Кайсериспором» и «Аланьяспором» имеет важное турнирное значение для обеих команд. Хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты и закрепиться в середине таблицы. Текущая форма соперников указывает на разные игровые тенденции, что делает встречу интересной с точки зрения выбора ставок.

«Кайсериспор»

После 15 туров «Кайсериспор» набрал 13 очков и располагается на 17-й позиции. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне: 10 пропущенных мячей в последних пяти матчах и средний показатель 2.00 гола за игру. При этом атака действует нестабильно – всего 4 забитых мяча за тот же отрезок. Даже в матчах, где «Кайсериспор» старается играть осторожно, ошибки в защите приводят к потере очков. Команда пропускала в 5 из 7 последних матчей чемпионата, что остается ключевой проблемой перед очередным туром.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» занимает 10-е место с 17 очками и не выигрывает в шести последних матчах Суперлиги, однако при этом редко проигрывает. Команда не уступила в 6 из 8 последних встреч, демонстрируя более организованную игру в обороне. В последних пяти матчах «Аланьяспор» пропустил всего 4 мяча, что заметно лучше показателей соперника. Атака также выглядит стабильнее: в среднем 1.60 гола за игру за аналогичный период, что позволяет регулярно набирать очки даже без побед.

Факты о командах

«Кайсериспор»

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

17-е место после 15 туров

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не может выиграть в 6 последних матчах, но стабильно набирает очки

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Аланьяспор»

С учетом текущей формы команд «Аланьяспор» выглядит более сбалансированным коллективом. «Кайсериспор» испытывает сложности в обороне и редко отличается результативной игрой, тогда как гости способны контролировать темп и пользоваться ошибками соперника. При этом история личных встреч указывает на упорные матчи с минимальным перевесом одной из сторон, что делает логичным выбор аккуратных рынков.

Рекомендованные ставки