«Кайсериспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.4

12 декабря 2025 10:18
Кайсериспор - Аланьяспор
13 дек. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 16 тур
Матч 16-го тура турецкой Суперлиги между «Кайсериспором» и «Аланьяспором» имеет важное турнирное значение для обеих команд. Хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты и закрепиться в середине таблицы. Текущая форма соперников указывает на разные игровые тенденции, что делает встречу интересной с точки зрения выбора ставок.

«Кайсериспор»

После 15 туров «Кайсериспор» набрал 13 очков и располагается на 17-й позиции. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне: 10 пропущенных мячей в последних пяти матчах и средний показатель 2.00 гола за игру. При этом атака действует нестабильно – всего 4 забитых мяча за тот же отрезок. Даже в матчах, где «Кайсериспор» старается играть осторожно, ошибки в защите приводят к потере очков. Команда пропускала в 5 из 7 последних матчей чемпионата, что остается ключевой проблемой перед очередным туром.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» занимает 10-е место с 17 очками и не выигрывает в шести последних матчах Суперлиги, однако при этом редко проигрывает. Команда не уступила в 6 из 8 последних встреч, демонстрируя более организованную игру в обороне. В последних пяти матчах «Аланьяспор» пропустил всего 4 мяча, что заметно лучше показателей соперника. Атака также выглядит стабильнее: в среднем 1.60 гола за игру за аналогичный период, что позволяет регулярно набирать очки даже без побед.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • 17-е место после 15 туров

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не может выиграть в 6 последних матчах, но стабильно набирает очки

Личные встречи
22% (4)
17% (3)
61% (11)
18
Забитых мячей
38
1
В среднем за матч
2.11
3:0
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 0
16.03.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
1 : 0
06.11.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
0 : 4
20.05.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 1
28.12.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
1 : 2
07.03.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
6 : 3
18.10.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.02.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
2 : 0
19.09.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
5 : 1
18.01.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 1
17.08.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.04.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
5 : 0
24.11.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 2
28.04.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
1 : 2
04.12.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
3 : 0
29.04.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
3 : 0
25.11.2016
Кайсериспор
Показать все

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Аланьяспор»

С учетом текущей формы команд «Аланьяспор» выглядит более сбалансированным коллективом. «Кайсериспор» испытывает сложности в обороне и редко отличается результативной игрой, тогда как гости способны контролировать темп и пользоваться ошибками соперника. При этом история личных встреч указывает на упорные матчи с минимальным перевесом одной из сторон, что делает логичным выбор аккуратных рынков.

Рекомендованные ставки

  • Аланьяспор не проиграет (X2) – коэффициент 1.4
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Аланьяспор Кайсериспор
