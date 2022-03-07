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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Аланьяспор
Кайсериспор - Аланьяспор: обзор матча 07 марта 2022
Кайсериспор
07.03.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
34'
А. Бертолаччи
41'
О. Айдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Аланьяспор
90'
Замена
Ф. Байир
️️️️
Т. Бингель
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Гавранович
84'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Кардозу
84'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
80'
Замена
М. Пектемек
️️️️
И. Акдаг
62'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Бертолаччи
62'
60'
Желтая карточка
Э. Акбаба
59'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Л. Фер
58'
Замена
J.
️️️️
К. Борха
Замена
Д. Аттама
️️️️
М. Четин
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
О. Айдын
Пас отдал
Э. Бекироглу
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Л. Кароль
34'
Желтая карточка
И. Акдаг
25'
Желтая карточка
М. Четин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
23
Лионель Кароль
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
3-3-1-4
23
Кароль
45
Четин
15
6
Булут
91
Бертолаччи
6
Пармак
20
Кардозу
12
Акдаг
1
Генен
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
4-1-2-3
1
Киринтили
15
Авазим
19
Милунович
32
Мевля
26
Борха
8
Фер
70
Айдын
20
Гюнеш
75
Бингель
10
Бекироглу
7
Караджа
91
Бертолаччи
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
91
Бертолаччи
19
Гавранович
25
Саздаги
25
Саздаги
19
Гавранович
12
Акдаг
9
Пектемек
9
Пектемек
12
Акдаг
45
Четин
3
Аттама
3
Аттама
45
Четин
20
Кардозу
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Кардозу
26
Борха
24
24
26
Борха
75
Бингель
23
Байир
23
Байир
75
Бингель
8
Фер
8
Акбаба
8
Акбаба
8
Фер
Остались в запасе
Кайсериспор
Аланьяспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
33
Исмаил Зехир
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
33
Исмаил Зехир
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Кайсериспор - Аланьяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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