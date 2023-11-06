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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Аланьяспор
Кайсериспор - Аланьяспор: обзор матча 06 ноября 2023
Кайсериспор
06.11.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
64'
О. Кеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Аланьяспор
Желтая карточка
М. Тиам
90'
+3
Замена
А. Кочаман
️️️️
А. Боа Морте
90'
+2
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Карими
90'
+2
Замена
А. Узодимма
️️️️
М. Кардозу
85'
83'
Желтая карточка
Н. Жанвье
83'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Эдуардо
83'
Замена
Y. Bahadir
️️️️
Ф. Хадергьонай
76'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ф. Аксой
ГОЛ! 1:0!
О. Кеман
64'
63'
Замена
С. Кордова
️️️️
О. Айдын
61'
Желтая карточка
Ф. Алити
Замена
О. Кеман
️️️️
К. Манэ
60'
57'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
3
Аттама
8
Йилмаз
6
Карими
9
Тиам
25
Саздаги
10
Боа Морте
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
4-1-1-1-3
1
Ташкыран
20
Аксой
94
Хадергьонай
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
96
Эдуардо
7
Караджа
17
Жанвье
10
Боа Морте
54
Кочаман
54
Кочаман
10
Боа Морте
20
Кардозу
19
Узодимма
19
Узодимма
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
8
Кеман
8
Кеман
20
Карлос Манэ
6
Карими
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Карими
94
Хадергьонай
42
42
94
Хадергьонай
20
Аксой
8
Фер
8
Фер
20
Аксой
96
Эдуардо
77
Систо
77
Систо
96
Эдуардо
70
Айдын
16
Кордова
16
Кордова
70
Айдын
Остались в запасе
Кайсериспор
Аланьяспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Кайсериспор - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Кадир Хас
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