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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Кайсериспор
Аланьяспор - Кайсериспор: обзор матча 19 сентября 2020
Аланьяспор
19.09.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
45+5'
А. Барейро
77'
А. Барейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Кайсериспор
89'
Желтая карточка
E. Demir
87'
Замена
E. Demir
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
Замена
М. Пектемек
️️️️
Давидсон
87'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Барейро
79'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Т. Бакасетас
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Барейро
77'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
76'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Ф. Аксой
72'
64'
Желтая карточка
Д. Аттама
63'
Замена
I. Depe
️️️️
А. Узодимма
63'
Замена
И. Парлак
️️️️
M. Çelik
55'
Желтая карточка
H. HÃ¼seyin Acar
46'
Замена
А. Леннон
️️️️
Я. Ака
ГОЛ! 1:0!
А. Барейро
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
48
Учан
20
Аксой
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
2-3-3-2
1
4
Коловециос
3
Субаши
13
Лопеш
3
Аттама
15
Кампаньяро
8
79
Ака
19
Узодимма
88
9
Канга
9
Бакасетас
10
Бекироглу
10
Бекироглу
9
Бакасетас
20
Аксой
6
6
20
Аксой
11
Давидсон
9
Пектемек
9
Пектемек
11
Давидсон
28
Барейро
15
Бабакар
15
Бабакар
28
Барейро
19
Узодимма
26
26
19
Узодимма
79
Ака
12
Леннон
12
Леннон
79
Ака
8
14
14
8
88
23
Парлак
23
Парлак
88
Остались в запасе
Аланьяспор
Кайсериспор
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Аланьяспор - Кайсериспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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