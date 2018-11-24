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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Кайсериспор
Аланьяспор - Кайсериспор: обзор матча 24 ноября 2018
Аланьяспор
24.11.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Кайсериспор
45+5'
Джалма (П)
74'
П. Сиссе
79'
П. Сиссе
81'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Кайсериспор
83'
Желтая карточка
С. Варела
ГОЛ! 4:0!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Джалма
81'
ГОЛ! 3:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Фернандес
79'
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Джалма
74'
Желтая карточка
П. Сиссе
68'
Желтая карточка
И. Сакей
66'
58'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
Байано
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джалма
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
К. Сэпунару
7'
Желтая карточка
А. Тюран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Аланьяспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-2-2
2
Байано
8
Маниатис
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
5
Сакей
6
Гюльселам
10
Джалма
61
Сиссе
3-2-3
1
Лунг
22
Сэпунару
50
Кучер
89
Тюран
9
Чери
43
Менса
18
Варела
7
Басачикоглу
9
Булут
Остались в запасе
Аланьяспор
Кайсериспор
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Аланьяспор - Кайсериспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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