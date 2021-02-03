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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Аланьяспор
Кайсериспор - Аланьяспор: обзор матча 03 февраля 2021
Кайсериспор
03.02.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
55'
A. Maglica
79'
Г. Цавеллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Аланьяспор
Желтая карточка
И. Парлак
85'
Желтая карточка
Н. Пас
84'
Замена
Н. Пас
️️️️
А. Леннон
84'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Д. Аврамовски
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Г. Цавеллас
Желтая карточка
Д. Алемдар
78'
Вторая желтая
C. Sapunaru
78'
78'
Замена
J.
️️️️
Ф. Аксой
Желтая карточка
C. Sapunaru
70'
Замена
K. Luckassen
️️️️
A. Maglica
65'
Замена
Д. Аттама
️️️️
Г. Кампаньяро
65'
60'
Замена
Э. Караджа
️️️️
Д. Кадзиор
60'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сиопис
60'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
ГОЛ! 1:0!
A. Maglica
55'
47'
Замена
Давидсон
️️️️
Х. Бабакар
45'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Замена
И. Парлак
️️️️
П. Энрике
42'
Желтая карточка
П. Энрике
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
99
Anton Maglica
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
4-1-4-1
80
Алемдар
16
Бехич
20
Квржич
22
15
15
Кампаньяро
73
Мухар
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
99
3-5-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
29
Колкер
10
Кутлу
20
Аксой
20
Гюнеш
92
Кадзиор
6
Сиопис
15
Бабакар
9
Пектемек
27
Аврамовски
28
Дживелек
28
Дживелек
27
Аврамовски
99
42
42
99
15
Кампаньяро
3
Аттама
3
Аттама
15
Кампаньяро
12
Леннон
3
Пас
3
Пас
12
Леннон
7
Энрике
23
Парлак
23
Парлак
7
Энрике
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
20
Аксой
24
24
20
Аксой
15
Бабакар
11
Давидсон
11
Давидсон
15
Бабакар
6
Сиопис
48
Учан
48
Учан
6
Сиопис
92
Кадзиор
7
Караджа
7
Караджа
92
Кадзиор
Остались в запасе
Кайсериспор
Аланьяспор
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
Остались в запасе
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Кайсериспор - Аланьяспор
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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