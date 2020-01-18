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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Кайсериспор
Аланьяспор - Кайсериспор: обзор матча 18 января 2020
Аланьяспор
18.01.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Кайсериспор
38'
Г. Цавеллас
59'
Т. Бакасетас
62'
П. Сиссе
84'
Ж. Фернандес
90+1'
Ж. Фернандес
87'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Кайсериспор
ГОЛ! 5:1!
Ж. Фернандес
90'
+1
87'
ГОЛ! 4:1!
П. Энрике
ГОЛ! 4:0!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Джалма
84'
ГОЛ! 3:0!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Сиопис
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бакасетас
59'
55'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
45'
+1
Красная карточка
З. Квржич
ГОЛ! 1:0!
Г. Цавеллас
Пас отдал
С. Колкер
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Кайсериспор
25
Хакан Арикан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-2-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
2
Байано
33
Цавеллас
48
Учан
6
Сиопис
9
Бакасетас
10
Джалма
61
Сиссе
2-1-2
13
Кипе
21
Джа-Джедже
20
Квржич
23
Ринстра
92
Шитум
11
Месанович
Остались в запасе
Аланьяспор
Кайсериспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Хакан Арикан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Хакан Арикан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Аланьяспор - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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