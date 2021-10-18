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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Кайсериспор
Аланьяспор - Кайсериспор: обзор матча 18 октября 2021
Аланьяспор
18.10.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
6 : 3
Завершен
Кайсериспор
14'
Э. Караджа
22'
М. Хосейни (АГ)
45'
Давидсон
55'
У. Гюнеш
77'
Ф. Дьедиу
79'
Давидсон
9'
О. Булут
15'
М. Гавранович
88'
М. Пектемек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Кайсериспор
89'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
89'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
88'
ГОЛ! 6:3!
М. Пектемек
Пас отдал
М. Гавранович
85'
Замена
О. Кеман
️️️️
Э. Бассан
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ф. Аксой
85'
85'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
И. Акдаг
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
81'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Дьедиу
81'
ГОЛ! 6:2!
Давидсон
Пас отдал
Э. Караджа
79'
ГОЛ! 5:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Э. Акбаба
77'
62'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Д. Аттама
61'
Замена
К. Манэ
️️️️
Л. Кароль
ГОЛ! 4:2!
У. Гюнеш
55'
52'
Желтая карточка
И. Акдаг
50'
Желтая карточка
Я. Субаши
ГОЛ! 3:2!
Давидсон
Пас отдал
Э. Караджа
45'
Желтая карточка
У. Гюнеш
36'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
36'
Желтая карточка
Ч. Авазим
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Хосейни
22'
15'
ГОЛ! 1:2!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Тиам
ГОЛ! 1:1!
Э. Караджа
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Булут
Пас отдал
М. Гавранович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-2
1
Киринтили
26
Борха
15
Авазим
19
Милунович
24
20
Аксой
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Гюнеш
7
Караджа
18
Дьедиу
4-2-4
1
4
Коловециос
5
Хосейни
3
Субаши
23
Кароль
6
Булут
9
Тиам
12
Акдаг
17
Бассан
3
Аттама
19
Гавранович
20
Аксой
7
Новейш
7
Новейш
20
Аксой
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
18
Дьедиу
10
Бекироглу
10
Бекироглу
18
Дьедиу
12
Акдаг
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
12
Акдаг
17
Бассан
8
Кеман
8
Кеман
17
Бассан
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
23
Кароль
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
23
Кароль
3
Аттама
9
Пектемек
9
Пектемек
3
Аттама
Остались в запасе
Аланьяспор
Кайсериспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Аланьяспор - Кайсериспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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