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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Аланьяспор
Кайсериспор - Аланьяспор: обзор матча 20 мая 2023
Кайсериспор
20.05.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 4
Завершен
Аланьяспор
9'
Э. Ярдимчи
16'
Э. Ярдимчи
65'
Э. Кулурис
90+3'
Ю. Балковец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Аланьяспор
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Ю. Балковец
Пас отдал
П. Перейра
84'
Желтая карточка
Р. Рунарссон
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
М. Кардозу
83'
83'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
О. Айдын
Замена
И. Парлак
️️️️
Р. Дживелек
78'
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Манэ
69'
69'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Кандеяш
65'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кулурис
Пас отдал
И. Думбия
56'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Э. Ярдимчи
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Кеман
46'
Замена
А. Карими
️️️️
М. Хосейни
46'
42'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ярдимчи
Пас отдал
Л. Фер
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ярдимчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
2-2-3-3
1
Генен
5
Хосейни
4
Коловециос
3
Аттама
19
Узодимма
17
Бассан
9
Тиам
8
Кеман
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
3-3-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
3
Феддаль
20
Аксой
8
Думбия
8
Фер
88
Эздемир
70
Айдын
17
Ярдимчи
7
Караджа
21
Кандеяш
20
Кардозу
55
55
20
Кардозу
8
Кеман
43
Менса
43
Менса
8
Кеман
5
Хосейни
6
Карими
6
Карими
5
Хосейни
28
Дживелек
23
Парлак
23
Парлак
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
70
Айдын
29
Балковец
29
Балковец
70
Айдын
21
Кандеяш
13
Перейра
13
Перейра
21
Кандеяш
17
Ярдимчи
9
Кулурис
9
Кулурис
17
Ярдимчи
Остались в запасе
Кайсериспор
Аланьяспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Кайсериспор - Аланьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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