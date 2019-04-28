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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Аланьяспор
Кайсериспор - Аланьяспор: обзор матча 28 апреля 2019
Кайсериспор
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
9'
С. Варела
23'
С. Колкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Аланьяспор
69'
Желтая карточка
Джалма
45'
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
44'
31'
Желтая карточка
И. Сакей
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Колкер
Пас отдал
Ф. Н'Сакаля
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Аланьяспор
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Кайсериспор
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
4-2-2
1
Лунг
27
Кана-Бийик
89
Тюран
22
Сэпунару
50
Кучер
9
Тюрук
9
Чери
11
Кравец
18
Варела
2-4-2
29
Колкер
21
Н'Сакаля
19
Вильяфаньес
11
Туфан
34
Алкилич
5
Сакей
61
Сиссе
10
Джалма
Остались в запасе
Кайсериспор
Аланьяспор
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Кайсериспор - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
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