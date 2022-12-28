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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Кайсериспор
Аланьяспор - Кайсериспор: обзор матча 28 декабря 2022
Аланьяспор
28.12.2022, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
21'
А. Хассан
36'
Ю. Эздемир
72'
Э. Караджа (П)
59'
А. Карими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Кайсериспор
90'
+8
Желтая карточка
А. Карими
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Д. Кандеяш
84'
Желтая карточка
Р. Рунарссон
80'
78'
Желтая карточка
М. Кардозу
76'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
76'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Караджа
72'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
А. Хассан
63'
62'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Р. Дживелек
61'
Желтая карточка
Л. Кароль
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Карими
Пас отдал
Р. Дживелек
Замена
П. Перейра
️️️️
Ю. Эздемир
56'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
А. Лусамба
56'
Замена
О. Айдын
️️️️
И. Кавалейру
56'
46'
Замена
А. Карими
️️️️
Г. Кампаньяро
Желтая карточка
И. Кавалейру
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эздемир
Пас отдал
Р. Рунарссон
36'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
32'
29'
Желтая карточка
Б. Менса
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
И. Кавалейру
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Кайсериспор
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
2-2-2-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
20
Аксой
8
Фер
88
Эздемир
20
Гюнеш
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
19
Хассан
21
Кандеяш
7
Караджа
2-1-4-1-2
25
Баязит
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
17
Бассан
43
Менса
25
Саздаги
20
Кардозу
28
Дживелек
19
Гавранович
21
Кандеяш
29
Балковец
29
Балковец
21
Кандеяш
11
Лусамба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
88
Эздемир
13
Перейра
13
Перейра
88
Эздемир
19
Хассан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
19
Хассан
15
Кампаньяро
6
Карими
6
Карими
15
Кампаньяро
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
28
Дживелек
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Дживелек
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
Остались в запасе
Аланьяспор
Кайсериспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Главный тренер
Франческо Фариоли
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
Остались в запасе
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Аланьяспор - Кайсериспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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