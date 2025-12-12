Введите ваш ник на сайте
«Телстар» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.87

12 декабря 2025 10:29
Телстар - НЕК
13 дек. 2025, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «НЕК»
Сделать ставку

Матч 16-го тура чемпионата Нидерландов между «Телстаром» и «НЕК» сводит команды с разными турнирными задачами и текущей формой. Хозяева замыкают таблицу и продолжают затяжную серию без побед, тогда как гости уверенно держатся в группе лидеров и демонстрируют результативный футбол. Статистика последних туров и очных встреч указывает на заметное преимущество «НЕК», однако определенные шансы у «Телстара» также сохраняются за счет домашнего фактора и стабильных голов в недавних матчах.

«Телстар»

После 15 туров «Телстар» набрал 11 очков и занимает 18-е место. Команда не может выиграть уже восемь матчей подряд, но при этом в трех последних турах стабильно забивает. В пяти предыдущих встречах «Телстар» отличился 5 раз, что соответствует среднему показателю 1.00 гола за игру. Оборона остается уязвимой – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные ошибки в позиционной защите. Тем не менее, даже на фоне кризиса команда нередко навязывает борьбу соперникам, играя осторожно и делая ставку на контратаки.

«НЕК»

«НЕК» подходит к матчу в отличной форме. Команда занимает 3-е место, имея 27 очков, и выигрывает в четырех турах подряд. За последние пять матчей гости забили 12 мячей, демонстрируя один из лучших показателей результативности в лиге – в среднем 2.40 гола за игру. При этом оборона не всегда действует безошибочно: 6 пропущенных мячей за пять встреч. В очных противостояниях с «Телстаром» «НЕК» стабильно забивает и редко уступает, что усиливает статус фаворита предстоящей встречи.

Факты о командах

«Телстар»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах Эредивизи
  • Забивает в 3 последних турах
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«НЕК»

  • Побеждает в 4 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 11 последних матчах против «Телстара»
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Телстар» – «НЕК»

Разница в классе и текущем состоянии команд очевидна. «НЕК» находится в отличной форме, регулярно забивает и уверенно использует ошибки соперников. «Телстар», несмотря на серию без побед, способен отличиться, особенно на своем поле, но вряд ли сумеет сдержать атакующий потенциал гостей на протяжении всего матча. Ожидается игра с преимуществом «НЕК» и достаточным количеством голевых моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «НЕК» – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

1.87
Победа «НЕК»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие НЕК Телстар
