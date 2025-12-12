Введите ваш ник на сайте
«Хоффенхайм» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

12 декабря 2025 10:44
Хоффенхайм - Гамбург
13 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

13 декабря в 14-м туре Бундеслиги встречаются «Хоффенхайм» и «Гамбург». Игра в Зинсхайме начнется в 17:30 (мск).

«Хоффенхайм»

Команда Кристиана Ильцера находится на 5-й позиции с 23 очками. «Хоффенхайм» добыл 7 побед, 2 ничьих и потерпел 4 поражения, разница мячей – 25:19.

Последние результаты «Хоффенхайма»:

  • 07.12.25 «Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 2:0;
  • 29.11.25 «Хоффенхайм» – «Аугсбург» – 3:0;
  • 21.11.25 «Майнц» – «Хоффенхайм» – 1:1.

«Гамбург»

«Гамбург» набрал 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Мерлина Польцина добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:20.

Предыдущие результаты «Гамбурга»:

  • 07.12.25 «Гамбург» – «Вердер» – 3:2;
  • 03.12.25 «Гамбург» – «Хольштайн Киль» – 1:1, пен. 2:4;
  • 30.11.25 «Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1.

Очные встречи

  • 14.04.18 «Хоффенхайм» – «Гамбург» – 2:0;
  • 26.11.17 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 3:0;
  • 08.04.17 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 2:1;
  • 20.11.16 «Хоффенхайм» – «Гамбург» – 2:2;
  • 19.03.16 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 1:3.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Гамбург»

«Хоффенхайм» хорош в этом сезоне. «Гамбург» благодаря 2 домашним победам отдалился от зоны вылета, но на выезде команда очень слаба.

Прогноз – П1 с кф. 1.70.

Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 11.00.

1.70
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
