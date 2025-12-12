12 декабря 2025 10:44
Хоффенхайм - Гамбург
13 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
13 декабря в 14-м туре Бундеслиги встречаются «Хоффенхайм» и «Гамбург». Игра в Зинсхайме начнется в 17:30 (мск).
«Хоффенхайм»
Команда Кристиана Ильцера находится на 5-й позиции с 23 очками. «Хоффенхайм» добыл 7 побед, 2 ничьих и потерпел 4 поражения, разница мячей – 25:19.
Последние результаты «Хоффенхайма»:
- 07.12.25 «Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 2:0;
- 29.11.25 «Хоффенхайм» – «Аугсбург» – 3:0;
- 21.11.25 «Майнц» – «Хоффенхайм» – 1:1.
«Гамбург»
«Гамбург» набрал 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Мерлина Польцина добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:20.
Предыдущие результаты «Гамбурга»:
- 07.12.25 «Гамбург» – «Вердер» – 3:2;
- 03.12.25 «Гамбург» – «Хольштайн Киль» – 1:1, пен. 2:4;
- 30.11.25 «Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1.
Очные встречи
- 14.04.18 «Хоффенхайм» – «Гамбург» – 2:0;
- 26.11.17 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 3:0;
- 08.04.17 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 2:1;
- 20.11.16 «Хоффенхайм» – «Гамбург» – 2:2;
- 19.03.16 «Гамбург» – «Хоффенхайм» – 1:3.
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Гамбург»
«Хоффенхайм» хорош в этом сезоне. «Гамбург» благодаря 2 домашним победам отдалился от зоны вылета, но на выезде команда очень слаба.
Прогноз – П1 с кф. 1.70.
Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 11.00.