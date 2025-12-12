Введите ваш ник на сайте
«Кривбасс» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

12 декабря 2025 10:56
Кривбасс - Колос
13 дек. 2025, суббота 14:00 | Украина. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Колосом» обещает стать одним из самых конкурентных в игровом дне. Команды соседствуют в верхней части таблицы и ведут прямую борьбу за позиции в еврокубковой зоне. Текущая форма соперников позволяет ожидать плотную и тактически насыщенную встречу без явного фаворита.

«Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к игре после уверенной победы над «Александрией» со счетом 3:0. Команда набрала 25 очков и занимает четвертое место, демонстрируя стабильные результаты, особенно на своем поле. В последних пяти матчах «Кривбасс» забил 9 мячей, в среднем 1.80 за игру, однако оборона не всегда действует безошибочно – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. При этом команда забивает в трех матчах подряд и не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч, что делает фактор своего поля весомым.

«Колос»

«Колос» также находится в хорошем игровом тонусе. Нулевая ничья с «Шахтером» подтвердила надежность обороны: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти матчах и средний показатель 0.60 за игру. Команда не проигрывает уже 6 туров подряд и действует прагматично, делая ставку на компактную игру и контроль темпа. В атаке «Колос» стабилен – 6 голов за пять встреч, а в очных матчах с «Кривбассом» команда забивала в трех последних играх.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч

«Колос»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивал в 3 последних очных матчах против «Кривбасса»

Личные встречи
43% (3)
14% (1)
43% (3)
7
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
0.71
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Колос
2 : 1
01.08.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
11.05.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
1 : 1
09.11.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
1 : 0
16.03.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 3
03.09.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
1 : 0
03.03.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Колос
1 : 0
23.08.2022
Кривбасс
Показать все

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Колос»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют сбалансированную игру. «Кривбасс» активнее действует впереди, но «Колос» компенсирует это надежной обороной и стабильностью. С учетом статистики очных встреч и текущих показателей соперников, наиболее вероятным выглядит упорный матч с обменом голами и минимальным преимуществом одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Колос Кривбасс
Рекомендуем
