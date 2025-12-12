Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Колосом» обещает стать одним из самых конкурентных в игровом дне. Команды соседствуют в верхней части таблицы и ведут прямую борьбу за позиции в еврокубковой зоне. Текущая форма соперников позволяет ожидать плотную и тактически насыщенную встречу без явного фаворита.

«Кривбасс»

«Кривбасс» подходит к игре после уверенной победы над «Александрией» со счетом 3:0. Команда набрала 25 очков и занимает четвертое место, демонстрируя стабильные результаты, особенно на своем поле. В последних пяти матчах «Кривбасс» забил 9 мячей, в среднем 1.80 за игру, однако оборона не всегда действует безошибочно – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. При этом команда забивает в трех матчах подряд и не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч, что делает фактор своего поля весомым.

«Колос»

«Колос» также находится в хорошем игровом тонусе. Нулевая ничья с «Шахтером» подтвердила надежность обороны: всего 3 пропущенных мяча в последних пяти матчах и средний показатель 0.60 за игру. Команда не проигрывает уже 6 туров подряд и действует прагматично, делая ставку на компактную игру и контроль темпа. В атаке «Колос» стабилен – 6 голов за пять встреч, а в очных матчах с «Кривбассом» команда забивала в трех последних играх.

Факты о командах

«Кривбасс»

Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч

«Колос»

Не проигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Забивал в 3 последних очных матчах против «Кривбасса»

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Колос»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют сбалансированную игру. «Кривбасс» активнее действует впереди, но «Колос» компенсирует это надежной обороной и стабильностью. С учетом статистики очных встреч и текущих показателей соперников, наиболее вероятным выглядит упорный матч с обменом голами и минимальным преимуществом одной из сторон.

Рекомендованные ставки