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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Колос
Кривбасс - Колос: обзор матча 03 марта 2023
Кривбасс
03.03.2023, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Колос
61'
В. Вернидуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Колос
ГОЛ! 1:0!
В. Вернидуб
61'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
57'
Начало матча
Статистика матча Кривбасс - Колос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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Кривбасс
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