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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Кривбасс
Колос - Кривбасс: обзор матча 09 ноября 2024
Колос
09.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
64'
Д. Боливар
47'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Кривбасс
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
В. Велетень
82'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Боливар
82'
Замена
А. Салабай
️️️️
D. Carioca
82'
80'
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Микитишин
Желтая карточка
М. Третьяков
72'
69'
Желтая карточка
Д. Соса
ГОЛ! 1:1!
Д. Боливар
64'
50'
Желтая карточка
А. Понедельник
47'
ГОЛ! 0:1!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
Д. Соса
46'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
М. Задерака
Желтая карточка
В. Велетень
37'
29'
Желтая карточка
Д. Бизимана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
75
Третьяков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
19
3-1-1-3-2
30
Клищук
25
Бандейра
14
Драмбаев
17
Кузик
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
77
Понедельник
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
20
Задерака
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
20
Задерака
7
Микитишин
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Микитишин
Остались в запасе
Колос
Кривбасс
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Колос - Кривбасс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Колос
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