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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Кривбасс
Колос - Кривбасс: обзор матча 03 сентября 2023
Колос
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Кривбасс
14'
М. Задерака
68'
А. Понедельник
88'
М. Задерака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Кривбасс
Желтая карточка
Н. Бурда
90'
+5
89'
Замена
️️️️
Ю. Вакулко
89'
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Задерака
89'
Замена
Д. Кузик
️️️️
А. Понедельник
88'
ГОЛ! 0:3!
М. Задерака
81'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
О. Кожушко
Замена
В. Милько
️️️️
П. Ореховский
76'
74'
Замена
К. Приходько
️️️️
Х. Илич
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Понедельник
Пас отдал
Х. Илич
63'
Желтая карточка
Д. Бизимана
Замена
С. Болбат
️️️️
А. Богданов
59'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Салабай
59'
Желтая карточка
А. Салабай
57'
Замена
В. Велетень
️️️️
А. Демченко
54'
Желтая карточка
А. Богданов
51'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Задерака
Пас отдал
Т. Стецков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Колос
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Фесюн
35
Золотов
6
Бурда
7
Лучкевич
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
90
Богданов
33
Мякушко
17
Салабай
3-3-3-1
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
11
Вакулко
23
Илич
8
Бизимана
77
Понедельник
20
Задерака
10
Хомченовский
7
Кожушко
90
Богданов
50
Болбат
50
Болбат
90
Богданов
10
Ореховский
14
Милько
14
Милько
10
Ореховский
7
Демченко
10
Велетень
10
Велетень
7
Демченко
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
77
Понедельник
17
Кузик
17
Кузик
77
Понедельник
23
Илич
29
Приходько
29
Приходько
23
Илич
20
Задерака
7
Близниченко
7
Близниченко
20
Задерака
7
Кожушко
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Кожушко
Остались в запасе
Колос
Кривбасс
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Колос - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
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Кривбасс
0 : 3
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