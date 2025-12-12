Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.32

12 декабря 2025 9:27
Атлетико - Валенсия
13 дек. 2025, суббота 16:00 | Испания. Примера, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.32
Победа «Атлетико»
Сделать ставку

Матч 16 тура Ла Лиги на «Сивитас Метрополитано» пройдет на фоне разных турнирных задач. «Атлетико» продолжает борьбу за места в зоне Лиги чемпионов и крайне стабилен дома, тогда как «Валенсия» решает задачу сохранения позиций вне зоны вылета, делая упор на аккуратную игру и набор очков в каждом туре.

«Атлетико»

Мадридцы остаются одной из самых надежных домашних команд чемпионата. «Атлетико» выиграл 11 домашних матчей подряд, регулярно контролируя темп и минимизируя риски у своих ворот. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, в среднем 1.60 за игру, при этом пропускала чаще обычного, но против «Валенсии» действует уверенно. В очных встречах «Атлетико» выиграл три последних матча и не пропускал, что подчеркивает удобство соперника по стилю. Даже после поражений в чемпионате команда сохраняет высокий уровень организации и эффективно использует моменты дома.

«Валенсия»

Гости подходят к матчу в неплохой серии без поражений, однако их результаты во многом строятся на осторожной модели. «Валенсия» забивает в четырех турах подряд, но средняя результативность составляет 1.20 гола за игру, тогда как в гостях команда редко действует первым номером. В последних пяти матчах пропущено всего 4 мяча, что говорит о дисциплине в обороне, но против топ-соперников этого часто оказывается недостаточно. В Мадриде «Валенсия» традиционно испытывает трудности, особенно в позиционных атаках.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Побеждает в 11 домашних матчах подряд
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Побеждает «Валенсию» в 3 очных встречах подряд
  • Не пропускает от этого соперника в 3 последних матчах

«Валенсия»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Испытывает сложности в гостях против топ-клубов

Личные встречи
52% (22)
31% (13)
17% (7)
69
Забитых мячей
42
1.64
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
0 : 3
22.02.2025
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
3 : 0
15.09.2024
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 0
16.09.2023
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
3 : 0
18.03.2023
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
0 : 1
29.08.2022
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
3 : 2
22.01.2022
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 3
07.11.2021
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3 : 1
24.01.2021
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 1
28.11.2020
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 2
14.02.2020
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
19.10.2019
Валенсия
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 2
24.04.2019
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 1
20.08.2018
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
04.02.2018
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
0 : 0
09.09.2017
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
3 : 0
05.03.2017
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
0 : 2
02.10.2016
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1 : 3
06.03.2016
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
2 : 1
25.10.2015
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 1
08.03.2015
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
3 : 1
04.10.2014
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
0 : 1
27.04.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
2 : 0
15.01.2014
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 1
08.01.2014
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
3 : 0
15.12.2013
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1 : 1
31.03.2013
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 0
04.11.2012
Атлетико
Лига Европы, 1/2 финала
Валенсия
0 : 1
26.04.2012
Атлетико
Лига Европы, 1/2 финала
Атлетико
4 : 2
19.04.2012
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
0 : 0
06.02.2012
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1 : 0
10.09.2011
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1 : 2
12.02.2011
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
1 : 1
22.09.2010
Атлетико
Лига Европы, 1/4 финала
Атлетико
0 : 0
08.04.2010
Валенсия
Лига Европы, 1/4 финала
Валенсия
2 : 2
01.04.2010
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
4 : 1
28.02.2010
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 2
26.09.2009
Атлетико
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2009
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
3 : 1
03.01.2009
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
3 : 1
18.05.2008
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1 : 0
13.01.2008
Валенсия
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Валенсия»

Домашняя стабильность «Атлетико» и уверенная статистика личных встреч перевешивают текущую форму гостей. «Валенсия» способна навязать борьбу и сохранить плотный счет, но преимущество по качеству и глубине состава остается за хозяевами. Наиболее логичным выглядит сценарий с победой мадридцев в не самом результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.32
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.75

1.32
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Валенсия Атлетико
Другие прогнозы
12.12.2025
20:00
1.82
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша - Генчлербирлиги
Обе забьют
12.12.2025
22:30
1.75
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион - РБ Лейпциг
Индивидуальный тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5
12.12.2025
23:00
1.70
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад - Жирона
Победа «Реал Сосьедад»
13.12.2025
14:00
1.55
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс - Колос
Обе забьют — да
13.12.2025
16:00
1.32
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико - Валенсия
Победа «Атлетико»
13.12.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор - Аланьяспор
Аланьяспор не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 