Матч 16 тура Ла Лиги на «Сивитас Метрополитано» пройдет на фоне разных турнирных задач. «Атлетико» продолжает борьбу за места в зоне Лиги чемпионов и крайне стабилен дома, тогда как «Валенсия» решает задачу сохранения позиций вне зоны вылета, делая упор на аккуратную игру и набор очков в каждом туре.

«Атлетико»

Мадридцы остаются одной из самых надежных домашних команд чемпионата. «Атлетико» выиграл 11 домашних матчей подряд, регулярно контролируя темп и минимизируя риски у своих ворот. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, в среднем 1.60 за игру, при этом пропускала чаще обычного, но против «Валенсии» действует уверенно. В очных встречах «Атлетико» выиграл три последних матча и не пропускал, что подчеркивает удобство соперника по стилю. Даже после поражений в чемпионате команда сохраняет высокий уровень организации и эффективно использует моменты дома.

«Валенсия»

Гости подходят к матчу в неплохой серии без поражений, однако их результаты во многом строятся на осторожной модели. «Валенсия» забивает в четырех турах подряд, но средняя результативность составляет 1.20 гола за игру, тогда как в гостях команда редко действует первым номером. В последних пяти матчах пропущено всего 4 мяча, что говорит о дисциплине в обороне, но против топ-соперников этого часто оказывается недостаточно. В Мадриде «Валенсия» традиционно испытывает трудности, особенно в позиционных атаках.

Факты о командах

«Атлетико»

Побеждает в 11 домашних матчах подряд

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Побеждает «Валенсию» в 3 очных встречах подряд

Не пропускает от этого соперника в 3 последних матчах

«Валенсия»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Испытывает сложности в гостях против топ-клубов

Прогноз на матч «Атлетико» – «Валенсия»

Домашняя стабильность «Атлетико» и уверенная статистика личных встреч перевешивают текущую форму гостей. «Валенсия» способна навязать борьбу и сохранить плотный счет, но преимущество по качеству и глубине состава остается за хозяевами. Наиболее логичным выглядит сценарий с победой мадридцев в не самом результативном матче.

